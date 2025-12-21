Durante su participación como invitado estrella del programa sabatino 'Esta Noche', el futbolista Christian Cueva se pronunció acerca de las críticas que ha recibido en medio de su enfrentamiento público con Pamela López, su expareja. El popular 'Aladino' se sinceró al señalar que hoy por hoy desea que sus hijos vivan tranquilos, tras la serie de conflictos que ha protagonizado junto a López.

"Lo que uno más quiere es que los hijos, sobre todo, vivan tranquilos, en paz. Las situaciones quizás no han permitido que eso pase, pero yo siempre estoy dispuesto y abierto a que mis hijos puedan vivir como se merecen", indicó luego de que la 'Chola Chabuca' le aconsejara llegar a un acuerdo con su expareja en beneficio de sus pequeños.

Christian Cueva afirma que su familia y él fueron blanco de 'golpes'

Asimismo, el actual novio de Pamela Franco sostuvo que tanto él, como su familia, han sido blanco de numerosos ataques en medio de las polémicas y enfrentamientos con la madre de sus hijos. Sin embargo, aseguró firmemente que no guarda resentimientos, a pesar de que, según considera, muchos hablan sin conocer los hechos.

"También he recibido muchos 'golpes', mis padres, entonces creo por lo menos ellos y yo no tenemos rencor, en el corazón no guardamos nada malo, pero también entiendan el dolor. No ha sido fácil, quizás es muy fácil opinar desde afuera, pero tuve que seguir y avanzar", indicó 'Aladino'.

Christian Cueva asegura que sigue siendo humilde

Por último, el también intérprete de 'Cervecero' se autoproclamó como alguien que 'continúa siendo humilde', pese a los tropiezos que le ha tocado vivir a lo largo de su vida. "He tenido muchas caídas en mi carrera, en mi vida, pero me he sabido levantar. Te puedo decir que en mi corazón no hay maldad. He crecido humilde y seguiré humilde", expresó.