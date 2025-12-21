HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Christian Cueva responde a las críticas en medio de su conflicto con Pamela López: "Es fácil opinar desde afuera"

El futbolista estuvo de invitado en 'Esta Noche' donde aseguró que no guarda rencor por los 'golpes' que ha recibido junto a su familia. Sostuvo que desea que sus hijos con López vivan en paz. 

Cueva en 'Esta Noche'. Foto: Composición LR/América TV.
Cueva en 'Esta Noche'. Foto: Composición LR/América TV.

Durante su participación como invitado estrella del programa sabatino 'Esta Noche', el futbolista Christian Cueva se pronunció acerca de las críticas que ha recibido en medio de su enfrentamiento público con Pamela López, su expareja. El popular 'Aladino' se sinceró al señalar que hoy por hoy desea que sus hijos vivan tranquilos, tras la serie de conflictos que ha protagonizado junto a López.

"Lo que uno más quiere es que los hijos, sobre todo, vivan tranquilos, en paz. Las situaciones quizás no han permitido que eso pase, pero yo siempre estoy dispuesto y abierto a que mis hijos puedan vivir como se merecen", indicó luego de que la 'Chola Chabuca' le aconsejara llegar a un acuerdo con su expareja en beneficio de sus pequeños.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Christian Cueva llora al hablar de sus hijos en 'Esta noche' y se autoproclama el 'Marc Anthony de la cumbia'

lr.pe

Christian Cueva afirma que su familia y él fueron blanco de 'golpes'

Asimismo, el actual novio de Pamela Franco sostuvo que tanto él, como su familia, han sido blanco de numerosos ataques en medio de las polémicas y enfrentamientos con la madre de sus hijos. Sin embargo, aseguró firmemente que no guarda resentimientos, a pesar de que, según considera, muchos hablan sin conocer los hechos.

"También he recibido muchos 'golpes', mis padres, entonces creo por lo menos ellos y yo no tenemos rencor, en el corazón no guardamos nada malo, pero también entiendan el dolor. No ha sido fácil, quizás es muy fácil opinar desde afuera, pero tuve que seguir y avanzar", indicó 'Aladino'.

PUEDES VER: Pamela López responde a Christian Cueva tras demanda de divorcio: “Soy la madre de sus hijos”

lr.pe

Christian Cueva asegura que sigue siendo humilde

Por último, el también intérprete de 'Cervecero' se autoproclamó como alguien que 'continúa siendo humilde', pese a los tropiezos que le ha tocado vivir a lo largo de su vida. "He tenido muchas caídas en mi carrera, en mi vida, pero me he sabido levantar. Te puedo decir que en mi corazón no hay maldad. He crecido humilde y seguiré humilde", expresó.

Notas relacionadas
Balean local donde anunciaron partido de fútbol entre Christian Cueva y Gerald Oropeza, en Trujillo: extorsionadores exigen S/50.000

Balean local donde anunciaron partido de fútbol entre Christian Cueva y Gerald Oropeza, en Trujillo: extorsionadores exigen S/50.000

LEER MÁS
Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

LEER MÁS
Christian Cueva llora al hablar de sus hijos en 'Esta noche' y se autoproclama el 'Marc Anthony de la cumbia'

Christian Cueva llora al hablar de sus hijos en 'Esta noche' y se autoproclama el 'Marc Anthony de la cumbia'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

LEER MÁS
Luigui responde si Jefferson Farfán estaría involucrado en su despido de 'La casa de la comedia': "Sería inmaduro y poco profesional"

Luigui responde si Jefferson Farfán estaría involucrado en su despido de 'La casa de la comedia': "Sería inmaduro y poco profesional"

LEER MÁS
¡La mejor de la temporada! Imitadora de Michael Jackson se coronó campeona de ‘Yo soy’ 2025

¡La mejor de la temporada! Imitadora de Michael Jackson se coronó campeona de ‘Yo soy’ 2025

LEER MÁS
Viudo de Edita Guerrero responde a cofundador de Corazón Serrano tras ser acusado de impedirle ver a sus sobrinos: “Nunca han venido a ver a mis hijos”

Viudo de Edita Guerrero responde a cofundador de Corazón Serrano tras ser acusado de impedirle ver a sus sobrinos: “Nunca han venido a ver a mis hijos”

LEER MÁS
Vasco Madueño revela que Guillermo Dávila lo acompañó en su dolor por la muerte de su madre, Jessica Madueño

Vasco Madueño revela que Guillermo Dávila lo acompañó en su dolor por la muerte de su madre, Jessica Madueño

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Espectáculos

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Alejandra Baigorria & Said Palao, Natalia Salas & Sergio Coloma y las bodas más espectaculares de la farándula peruana 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025