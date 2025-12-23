Michelle Soifer y Fernando Díaz criticaron a Christian Cueva por participar en un evento realizado el último sábado en Trujillo, pese a que había recibido amenazas contra su vida. El local, incluso, fue atacado horas antes del show. La exchica reality criticó la poca responsabilidad del futbolista por exponer no solo a su pareja, la cantante Pamela Franco, sino también al público asistente, entre ellos menores de edad.

Franco había recibido un mensaje intimidante en el que presuntos extorsionadores le exigían S/ 50.000 para no provocar heridos durante el evento. Tras ello, Soifer advirtió que las decisiones personales de Cueva no solo lo involucraban a él, sino que también repercutían directamente en la intérprete de “Dile la verdad”.

Michelle Soifer critica a Christian Cueva

Durante la última emisión 'Arriba mi gente', Michelle Soifer señaló que Christian Cueva era libre de relacionarse con quien deseara; sin embargo, remarcó que sus actos afectaban directamente a Pamela Franco. “Todo eso le salpica a Pamela. Ella es una mujer trabajadora y tiene a su hija pequeña”, expresó la exchica reality.

Asimismo, agregó que la participación en un evento bajo amenazas fue una decisión irresponsable. “Todo lo que él hace la arrastra y participar en un evento donde había amenazas la pone en riesgo. Está expuesta, cualquier cosa le puede pasar y debe ser más consciente, porque había muchos niños”, sostuvo.

Fernando Díaz critica a Christian Cueva

Por su parte, Fernando Díaz también fue crítico con el comportamiento del futbolista. “Cueva parece borrachito de soberbia, cree que está por encima de todos, se cree el dueño del mundo, que con el dinero puede comprar todo”, declaró el periodista.

Finalmente, Díaz advirtió sobre el entorno en el que se desarrolló el evento. “Las amenazas son reales y Cueva y Pamela juegan con fuego. Por más que Gerald Oropeza esté libre, no olvidemos su historia, por qué fue preso y las personas que lo rodearon en su momento, incluso por los hechos de violencia que ocurrieron en su entorno”, concluyó.