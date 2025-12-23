HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Michelle Soifer critica a Christian Cueva por arriesgar la vida de Pamela Franco: "Debe ser más consciente"

Michelle Soifer cuestionó a Christian Cueva por participar en un evento en Trujillo el último sábado, pese a que había recibido amenazas contra su vida.

Michelle Soifer critica a Christian Cueva Foto: Composición LR
Michelle Soifer critica a Christian Cueva Foto: Composición LR

Michelle Soifer y Fernando Díaz criticaron a Christian Cueva por participar en un evento realizado el último sábado en Trujillo, pese a que había recibido amenazas contra su vida. El local, incluso, fue atacado horas antes del show. La exchica reality criticó la poca responsabilidad del futbolista por exponer no solo a su pareja, la cantante Pamela Franco, sino también al público asistente, entre ellos menores de edad.

Franco había recibido un mensaje intimidante en el que presuntos extorsionadores le exigían S/ 50.000 para no provocar heridos durante el evento. Tras ello, Soifer advirtió que las decisiones personales de Cueva no solo lo involucraban a él, sino que también repercutían directamente en la intérprete de “Dile la verdad”.

TE RECOMENDAMOS

CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

PUEDES VER: Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: 'Siempre he sentido algo muy fuerte por él'

lr.pe

Michelle Soifer critica a Christian Cueva

Durante la última emisión 'Arriba mi gente', Michelle Soifer señaló que Christian Cueva era libre de relacionarse con quien deseara; sin embargo, remarcó que sus actos afectaban directamente a Pamela Franco. “Todo eso le salpica a Pamela. Ella es una mujer trabajadora y tiene a su hija pequeña”, expresó la exchica reality.

Asimismo, agregó que la participación en un evento bajo amenazas fue una decisión irresponsable. “Todo lo que él hace la arrastra y participar en un evento donde había amenazas la pone en riesgo. Está expuesta, cualquier cosa le puede pasar y debe ser más consciente, porque había muchos niños”, sostuvo.

PUEDES VER: Christian Cueva se conmueve hasta las lágrimas al recibir mensaje de sus padres: 'Hemos estado en los buenos y malos momentos'

lr.pe

Fernando Díaz critica a Christian Cueva

Por su parte, Fernando Díaz también fue crítico con el comportamiento del futbolista. “Cueva parece borrachito de soberbia, cree que está por encima de todos, se cree el dueño del mundo, que con el dinero puede comprar todo”, declaró el periodista.

Finalmente, Díaz advirtió sobre el entorno en el que se desarrolló el evento. “Las amenazas son reales y Cueva y Pamela juegan con fuego. Por más que Gerald Oropeza esté libre, no olvidemos su historia, por qué fue preso y las personas que lo rodearon en su momento, incluso por los hechos de violencia que ocurrieron en su entorno”, concluyó.

Notas relacionadas
Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

LEER MÁS
Christian Cueva habla de su relación con Pamela Franco y le dedica emotivas palabras: “Dios me la mandó a mi vida”

Christian Cueva habla de su relación con Pamela Franco y le dedica emotivas palabras: “Dios me la mandó a mi vida”

LEER MÁS
La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS
Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

LEER MÁS
Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Espectáculos

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, sorprende a sus trabajadores con motos, electrodomésticos y dinero en efectivo por Navidad

Andrea Llosa anuncia el fin de su programa 'Nunca más' tras 14 años al aire: "Nunca se olviden de que el amor no duele"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025