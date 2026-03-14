HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Universitario vs UTC por el Torneo Apertura
EN VIVO | Universitario vs UTC por el Torneo Apertura     EN VIVO | Universitario vs UTC por el Torneo Apertura     EN VIVO | Universitario vs UTC por el Torneo Apertura     
EN VIVO

Delia Espinoza vs Humberto Abanto: segunda vuelta por el DECANATO del CAL

Fútbol Peruano

Roberto Mosquera lanza dura crítica a su jugador por hacerse expulsar en Liga 1: "No vamos a seguir permitiendo irresponsabilidades"

Luego de perder frente ADT y sumar otra derrota de local, el entrenador de Sport Huancayo calificó de "irresponsable" la expulsión que sufrió su equipo en la primera parte.

Roberto Mosquera es uno de los entrenadores más experimentados del fútbol peruano. Foto: L1 Max
Roberto Mosquera es uno de los entrenadores más experimentados del fútbol peruano. Foto: L1 Max

La derrota de Sport Huancayo ante ADT de Tarma no cayó nada bien en el entrenador Roberto Mosquera. El ‘Rojo Matador’ volvió a ceder puntos en condición de local y sigue complicándose en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1.

Uno de los episodios que marcó el desarrollo del encuentro fue la temprana expulsión de Jeremy Canela, quien tuvo que marcharse a las duchas a los 40 minutos del primer tiempo debido a una fuerte infracción.

PUEDES VER: Árbitro anuló golazo de antología de Paolo Guerrero desde media cancha: no se cobró el 1-0 de Alianza Lima por falta

lr.pe

Roberto Mosquera y su dura crítica a Jeremy Canela por la expulsión

En un primer momento, Roberto Mosquera reconoció que ADT tuvo un mejor desempeño y fue justo ganador. No obstante, el entrenador peruano calificó de “irresponsable” la expulsión de Canela e indicó que esta condicionó el desarrollo del juego.

“ADT ganó y está bien ganado. No sabemos qué hubiera pasado con 11 hombres. Ahora vienen las críticas, pero es parte del trabajo. La expulsión cambia la historia del partido. Creo que fue una irresponsabilidad y tengo que conversar con Canela. Normalmente es a él a quien le pegan; ahora pegó cuando no tenía por qué hacerse expulsar”, manifestó en conferencia de prensa.

“No me siento bien porque el responsable soy yo. Cuando el equipo gana, tengo buenos jugadores; cuando se pierde, el culpable es el entrenador. Dentro de ese sentido de culpa, nadie puede esperar que se haga expulsar Jeremy Canela, ya que no sabemos cuál habría sido el resultado. Si no jugábamos con 10, ¿qué hubiera pasado? Es lo que siento. Tenemos que hablar con los jugadores, porque no vamos a seguir permitiendo irresponsabilidades. De repente hubiéramos ganado, en esa incertidumbre está la crítica”, advirtió.

PUEDES VER: Club que contrató a Alexi Gómez condenó su actitud tras firmar por otro equipo: ‘Luego de recibir los honorarios decidió irse’

lr.pe

Roberto Mosquera anuncia cambios para el próximo partido

Sport Huancayo ya piensa en lo que será un duelo clave frente a Sport Boys el domingo 22 de marzo. Mosquero señaló que realizará algunos cambios en su equipo para su visita a la ‘Misilera’.

“Todos los partidos son diferentes. Vamos a jugar con Sport Boys, no creo que haga locuras, pero sí haré algunos cambios seguros”, concluyó.

Notas relacionadas
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Paolo Guerrero y su emocionante arenga en el último triunfo de Alianza Lima: "Quiero ser campeón, acá estoy yo"

Paolo Guerrero y su emocionante arenga en el último triunfo de Alianza Lima: "Quiero ser campeón, acá estoy yo"

LEER MÁS
Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs UTC EN VIVO HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: alineaciones confirmadas del partido en el MOnumental

Universitario vs UTC EN VIVO HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: alineaciones confirmadas del partido en el MOnumental

LEER MÁS
Árbitro anuló golazo de antología de Paolo Guerrero desde media cancha: no se cobró el 1-0 de Alianza Lima por falta

Árbitro anuló golazo de antología de Paolo Guerrero desde media cancha: no se cobró el 1-0 de Alianza Lima por falta

LEER MÁS
Universitario - UTC: fecha, hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

Universitario - UTC: fecha, hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Roberto Mosquera lanza dura crítica a su jugador por hacerse expulsar en Liga 1: "No vamos a seguir permitiendo irresponsabilidades"

Científicos chinos convierten cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves

Óscar 2026: 'Sirāt', el agónico viaje hacia una fiesta en el desierto

Fútbol Peruano

Universitario vs UTC EN VIVO HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: alineaciones confirmadas del partido en el MOnumental

Árbitro anuló golazo de antología de Paolo Guerrero desde media cancha: no se cobró el 1-0 de Alianza Lima por falta

FC Cajamarca cayó de local 3-4 ante Comerciantes Unidos en el inicio de la fecha 7 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza saca ventaja a Humberto Abanto y es virtualmente la nueva decana del CAL

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza es la virtual ganadora y recibe la felicitación de Humberto Abanto

Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025