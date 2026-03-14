La derrota de Sport Huancayo ante ADT de Tarma no cayó nada bien en el entrenador Roberto Mosquera. El ‘Rojo Matador’ volvió a ceder puntos en condición de local y sigue complicándose en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1.

Uno de los episodios que marcó el desarrollo del encuentro fue la temprana expulsión de Jeremy Canela, quien tuvo que marcharse a las duchas a los 40 minutos del primer tiempo debido a una fuerte infracción.

Roberto Mosquera y su dura crítica a Jeremy Canela por la expulsión

En un primer momento, Roberto Mosquera reconoció que ADT tuvo un mejor desempeño y fue justo ganador. No obstante, el entrenador peruano calificó de “irresponsable” la expulsión de Canela e indicó que esta condicionó el desarrollo del juego.

“ADT ganó y está bien ganado. No sabemos qué hubiera pasado con 11 hombres. Ahora vienen las críticas, pero es parte del trabajo. La expulsión cambia la historia del partido. Creo que fue una irresponsabilidad y tengo que conversar con Canela. Normalmente es a él a quien le pegan; ahora pegó cuando no tenía por qué hacerse expulsar”, manifestó en conferencia de prensa.

“No me siento bien porque el responsable soy yo. Cuando el equipo gana, tengo buenos jugadores; cuando se pierde, el culpable es el entrenador. Dentro de ese sentido de culpa, nadie puede esperar que se haga expulsar Jeremy Canela, ya que no sabemos cuál habría sido el resultado. Si no jugábamos con 10, ¿qué hubiera pasado? Es lo que siento. Tenemos que hablar con los jugadores, porque no vamos a seguir permitiendo irresponsabilidades. De repente hubiéramos ganado, en esa incertidumbre está la crítica”, advirtió.

Roberto Mosquera anuncia cambios para el próximo partido

Sport Huancayo ya piensa en lo que será un duelo clave frente a Sport Boys el domingo 22 de marzo. Mosquero señaló que realizará algunos cambios en su equipo para su visita a la ‘Misilera’.

“Todos los partidos son diferentes. Vamos a jugar con Sport Boys, no creo que haga locuras, pero sí haré algunos cambios seguros”, concluyó.