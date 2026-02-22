Jessie Buckley gana el BAFTA y es favorita al Óscar

En una temporada de premios en la que la película One Battle After Another (Una batalla tras otra) toma ventaja luego de ganar los premios más importantes del Reino Unido, los BAFTA, algo que parece difícil —o casi imposible— de cambiar es el Premio Óscar para la actriz Jessie Buckley por interpretar a Agnes en la brillante adaptación de la novela Hamnet.

“Esto es una locura. Esto realmente pertenece a las mujeres del pasado, presente y futuro que me enseñaron y siguen enseñándome a hacerlo de manera diferente”, dijo en el escenario la actriz. Buckley también acaba de pasar a la historia como la primera irlandesa en ganar el premio como mejor actriz en los BAFTA.

Usualmente, la categoría de las actrices protagonistas es una de las más reñidas cada año, pero después de los Globos de Oro y de los reconocimientos de la crítica, la balanza parece inclinarse hacia la estrella de Hamnet. Buckley ofrece una actuación impecable, un viaje por las fases del duelo a través de los ojos de la esposa de Shakespeare. Kate Hudson (Canción para dos), Emma Stone (Bugonia), Renate Reinsve (Sentimental Value) y Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), también están nominadas a los Óscar 2026.

En la categoría mejor actor, Robert Aramayo —que no fue nominado por la Academia— superó a Timothée Chalamet (Marty Supremo) y a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra). El actor protagoniza I Swear, una película sobre la vida del activista contra el síndrome de Tourette, John Davidson. “Sinceramente, no puedo creer esto”, comentó.

I Swear fue dirigida por Kirk Jones y logró ser un éxito de taquilla en el Reino Unido tras su estreno en el Festival de Toronto.

“Sigamos haciendo cine sin miedo”

Los BAFTA también premiaron a Hamnet como la mejor película británica del año, pero Una batalla tras otra, se impuso en la categoría principal. La cinta, dirigida por Paul Thomas Anderson, es una adaptación de la novela de Thomas Pynchon, Vineland. El director plantea la historia de un grupo que está en contra de las políticas migratorias, en medio de las redadas de ICE. El cineasta también ganó el premio como mejor director.

“Cualquiera que diga que las películas ya no son buenas puede irse directamente al diablo, porque este es un año increíble. Tenemos una frase de Nina Simone que robamos para nuestra película. Dice: ‘Sé lo que es la libertad, es no tener miedo’. Sigamos haciendo cosas sin miedo”, declaró Paul Thomas Anderson.

En las otras categorías, también tuvo reconocimientos Sinners: Wunmi Mosaku fue elegida la mejor actriz de reparto y la película logró el premio como mejor guion original.

Y en medio de las noticias por el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor, relacionado con el caso Jeffrey Epstein, la familia real no había confirmado su asistencia. Sin embargo, a la ceremonia de la Academia Británica asistió el príncipe de Gales como presidente de los BAFTA y la princesa Kate Middleton.