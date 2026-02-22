HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Jessie Buckley gana el BAFTA y es favorita al Óscar

La Academia Británica premió a la protagonista de 'Hamnet'. De otro lado, 'Una batalla tras otra' fue elegida la mejor película.

La protagonista de 'Hamnet'.
La protagonista de 'Hamnet'. | AFP

En una temporada de premios en la que la película One Battle After Another (Una batalla tras otra) toma ventaja luego de ganar los premios más importantes del Reino Unido, los BAFTA, algo que parece difícil —o casi imposible— de cambiar es el Premio Óscar para la actriz Jessie Buckley por interpretar a Agnes en la brillante adaptación de la novela Hamnet.

“Esto es una locura. Esto realmente pertenece a las mujeres del pasado, presente y futuro que me enseñaron y siguen enseñándome a hacerlo de manera diferente”, dijo en el escenario la actriz. Buckley también acaba de pasar a la historia como la primera irlandesa en ganar el premio como mejor actriz en los BAFTA.

PUEDES VER: Óscar 2026: 'Hamnet', relato sobre aquello que no muere

lr.pe

Usualmente, la categoría de las actrices protagonistas es una de las más reñidas cada año, pero después de los Globos de Oro y de los reconocimientos de la crítica, la balanza parece inclinarse hacia la estrella de Hamnet. Buckley ofrece una actuación impecable, un viaje por las fases del duelo a través de los ojos de la esposa de Shakespeare. Kate Hudson (Canción para dos), Emma Stone (Bugonia), Renate Reinsve (Sentimental Value) y Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), también están nominadas a los Óscar 2026.

En la categoría mejor actor, Robert Aramayo —que no fue nominado por la Academia— superó a Timothée Chalamet (Marty Supremo) y a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra). El actor protagoniza I Swear, una película sobre la vida del activista contra el síndrome de Tourette, John Davidson. “Sinceramente, no puedo creer esto”, comentó.

I Swear fue dirigida por Kirk Jones y logró ser un éxito de taquilla en el Reino Unido tras su estreno en el Festival de Toronto.

“Sigamos haciendo cine sin miedo”

Los BAFTA también premiaron a Hamnet como la mejor película británica del año, pero Una batalla tras otra, se impuso en la categoría principal. La cinta, dirigida por Paul Thomas Anderson, es una adaptación de la novela de Thomas Pynchon, Vineland. El director plantea la historia de un grupo que está en contra de las políticas migratorias, en medio de las redadas de ICE. El cineasta también ganó el premio como mejor director.

PUEDES VER: 'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

lr.pe

 “Cualquiera que diga que las películas ya no son buenas puede irse directamente al diablo, porque este es un año increíble. Tenemos una frase de Nina Simone que robamos para nuestra película. Dice: ‘Sé lo que es la libertad, es no tener miedo’. Sigamos haciendo cosas sin miedo”, declaró Paul Thomas Anderson.

En las otras categorías, también tuvo reconocimientos Sinners: Wunmi Mosaku fue elegida la mejor actriz de reparto y la película logró el premio como mejor guion original.

Y en medio de las noticias por el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor, relacionado con el caso Jeffrey Epstein, la familia real no había confirmado su asistencia. Sin embargo, a la ceremonia de la Academia Británica asistió el príncipe de Gales como presidente de los BAFTA y la princesa Kate Middleton.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es el mejor asiento en una sala de cine, según los expertos?

¿Cuál es el mejor asiento en una sala de cine, según los expertos?

LEER MÁS
El caballero de los siete reinos capítulo 6 y final en HBO Max: cuándo estrena y a qué hora ver la serie del universo de ‘Juego de Tronos’

El caballero de los siete reinos capítulo 6 y final en HBO Max: cuándo estrena y a qué hora ver la serie del universo de ‘Juego de Tronos’

LEER MÁS
Creador de 'Tren a Busan' estrena nueva película coreana de zombies que apunta a ser un próximo fenómeno mundial

Creador de 'Tren a Busan' estrena nueva película coreana de zombies que apunta a ser un próximo fenómeno mundial

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jessie Buckley gana el BAFTA y es favorita al Óscar

Mototaxista de 67 años sufre grave golpiza por tres sujetos que fingieron ser pasajeros y le robaron su vehículo

Ignacio Buse alcanza el top 70 en el ranking ATP y se alista para el Chile Open 2026: ¿cuándo y contra quién jugará?

Cine y series

El caballero de los siete reinos capítulo 6 y final en HBO Max: cuándo estrena y a qué hora ver la serie del universo de ‘Juego de Tronos’

'El agente nocturno' temporada 3 reparto: ¿quién es quién en la serie de espionaje de Netflix?

‘Hermanas, un amor compartido’ capítulo 15: ¿dónde y cómo ver los episodios completos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025