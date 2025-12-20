Gran final de ‘Esto es guerra’ 2025: conoce la fecha y cómo se elegirá al campeón
Después de meses de intensa competencia, los equipos de 'EEG' se preparan para un desenlace que promete emociones y sorpresas para los fanáticos.
- Desde Melissa Klug a Tilsa Lozano: ¿cuáles fueron las revelaciones más impactantes en ‘El valor de la verdad' en este 2025?
- Shirley Arica critica a Tilsa Lozano por revivir tema con Juan Manuel Vargas en EVDLV
La temporada 2025 de 'Esto es guerra' llega a su punto culminante. Los equipos se enfrentarán en la gran final, en la que se decidirá quién levantará la copa tras meses de retos y rivalidades. Los seguidores han acompañado cada jornada con entusiasmo, atentos a cada resultado y estrategia que marcó esta edición.
La competencia ha estado marcada por momentos de tensión, esfuerzo y superación. Ambas escuadras buscan el triunfo definitivo, conscientes de que cada punto puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota.
TE RECOMENDAMOS
ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD
PUEDES VER: Onelia Molina confiesa arrepentimiento tras sufrir dolorosa pérdida de su mascota: 'Te extraño en cada parte de mi vida'
Gran final de 'Esto es Guerra' 2025: Guerreros vs. Combatientes
El lunes 22 de diciembre se llevará a cabo la esperada final, aunque podría extenderse hasta el martes 23, según la dinámica de los enfrentamientos. Los ‘Guerreros’, liderados por Patricio Parodi, y los ‘Combatientes’, capitaneados por Pancho Rodríguez, llegan con la intención de superar la temporada anterior y reclamar la victoria.
Una de las sorpresas más comentadas ha sido el regreso de Hugo García, quien aportará experiencia y fuerza a la competencia. La presencia de los fanáticos en redes refleja la expectación y el apoyo a cada equipo, aumentando la emoción de este cierre de temporada.
PUEDES VER: Melissa Loza se quiebra en 'EEG' al revelar delicada situación de su madre: 'De esta vamos a salir juntas'
Cómo se elegirá al ganador de 'Esto es Guerra' 2025
El ganador se determinará mediante los puntos acumulados en los desafíos finales. Cada enfrentamiento pondrá a prueba la resistencia física, mental y emocional de los participantes. Los resultados de estos retos serán decisivos para coronar al equipo triunfador.
Los jueces evaluarán el desempeño individual y colectivo, sumando los puntos obtenidos en cada prueba. La combinación de estrategias, esfuerzo y constancia definirá quién se alza con la copa.