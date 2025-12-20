Gran final de ‘Esto es guerra’ 2025: conoce la fecha y cómo se elegirá al campeón

La temporada 2025 de 'Esto es guerra' llega a su punto culminante. Los equipos se enfrentarán en la gran final, en la que se decidirá quién levantará la copa tras meses de retos y rivalidades. Los seguidores han acompañado cada jornada con entusiasmo, atentos a cada resultado y estrategia que marcó esta edición.

La competencia ha estado marcada por momentos de tensión, esfuerzo y superación. Ambas escuadras buscan el triunfo definitivo, conscientes de que cada punto puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota.

Gran final de 'Esto es Guerra' 2025: Guerreros vs. Combatientes

El lunes 22 de diciembre se llevará a cabo la esperada final, aunque podría extenderse hasta el martes 23, según la dinámica de los enfrentamientos. Los ‘Guerreros’, liderados por Patricio Parodi, y los ‘Combatientes’, capitaneados por Pancho Rodríguez, llegan con la intención de superar la temporada anterior y reclamar la victoria.

Una de las sorpresas más comentadas ha sido el regreso de Hugo García, quien aportará experiencia y fuerza a la competencia. La presencia de los fanáticos en redes refleja la expectación y el apoyo a cada equipo, aumentando la emoción de este cierre de temporada.

Cómo se elegirá al ganador de 'Esto es Guerra' 2025

El ganador se determinará mediante los puntos acumulados en los desafíos finales. Cada enfrentamiento pondrá a prueba la resistencia física, mental y emocional de los participantes. Los resultados de estos retos serán decisivos para coronar al equipo triunfador.

Los jueces evaluarán el desempeño individual y colectivo, sumando los puntos obtenidos en cada prueba. La combinación de estrategias, esfuerzo y constancia definirá quién se alza con la copa.