HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Onelia Molina acusa a Rosángela Espinoza de discriminación tras llamarla “provinciana”: "Estoy orgullosa de ser arequipeña"

“Me pareció una falta de respeto”, declaró Onelia Molina en pleno programa en vivo, al acusar a Rosángela Espinoza de haber tenido una actitud discriminatoria

Onelia Molina y Rosángela Espinoza protagonizaron tenso momento. Foto: composición LR/América TV
Onelia Molina y Rosángela Espinoza protagonizaron tenso momento. Foto: composición LR/América TV

En pleno programa en vivo de 'Esto es guerra', Onelia Molina pidió la palabra al conductor Renzo Schuller para exponer un presunto acto de discriminación por parte de su compañera Rosángela Espinoza. Según relató la odontóloga, el incidente ocurrió durante una reunión privada con integrantes del reality y personal de producción, en el que habría sido descalificada por su origen.

La acusación generó un momento de tensión en el set, luego de que la novia de Mario Irivarren afirmara sentirse orgullosa de sus raíces arequipeñas y calificara el comentario como una falta de respeto. Tras escucharla, Renzo Schuller lamentó lo sucedido y señaló que se trataba de un tema que debía resolverse internamente.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: 'Te amaré por siempre, hijita hermosa'

lr.pe

Onelia Molina expone a Rosángela Espinoza y la acusa de discriminación en 'Esto es guerra'

Durante su intervención, Onelia Molina explicó que el conflicto se originó cuando intentó pedir respeto en una reunión donde varias personas estaban hablando al mismo tiempo. “Me pareció una falta de respeto. Estábamos en la reunión y la gente estaba hablando y le dije: ‘Rosángela, me parece una falta de respeto que las personas estén hablando y te quieras meter’. Se lo dije de la mejor manera”, relató.

Según la versión de la odontóloga, la respuesta de la popular 'Chica selfie' fue ofensiva. “Ahí fue que ella se dirigió a mí, volteó y me dijo: ‘Ay, qué espesa, tenías que ser provinciana’”, aseguró frente a cámaras. “Quería decirte algo de todo corazón: me siento orgullosa de ser de Arequipa, de ser provinciana, porque he llegado hasta donde he llegado”, afirmó dirigiéndose a Rosángela Espinoza.

PUEDES VER: Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: 'Eres una mujer increíble y divertida'

lr.pe

Rosángela Espinoza se defiende y responde a Onelia Molina

Luego de la acusación, Rosángela Espinoza tomó la palabra y negó rotundamente haber utilizado el término mencionado por Onelia Molina. “Todo lo que ha dicho, hay una acción y una reacción. En ningún momento he dicho esa palabra. Yo no voy a decir las palabras que ella me ha dicho”, respondió la modelo.

La novia de Mario Irivarren también aseguró que su versión puede ser respaldada por quienes estuvieron presentes en la reunión. “Todos mis compañeros lo escucharon”, afirmó. Sin embargo, la producción llamó a las dos a acercarse a conversar fuera de cámaras para solucionar el problema.

Notas relacionadas
Onelia Molina evidencia la buena relación que comparte con la mamá de Mario Irivarren: "Ella es mi confidente"

Onelia Molina evidencia la buena relación que comparte con la mamá de Mario Irivarren: "Ella es mi confidente"

LEER MÁS
Compañeros de streaming de 'Doble sentido' expresan su solidaridad con Onelia Molina tras su pérdida: “Mucha fuerza”

Compañeros de streaming de 'Doble sentido' expresan su solidaridad con Onelia Molina tras su pérdida: “Mucha fuerza”

LEER MÁS
Onelia Molina se quiebra al revelar que su mascota murió atropellada: “El carro pasó y nunca paró”

Onelia Molina se quiebra al revelar que su mascota murió atropellada: “El carro pasó y nunca paró”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es Tania Pinedo, la novia de la tiktoker Lis Padilla, y cuántos años de diferencia se llevan?

¿Quién es Tania Pinedo, la novia de la tiktoker Lis Padilla, y cuántos años de diferencia se llevan?

LEER MÁS
Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Eres una mujer increíble y divertida”

Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Eres una mujer increíble y divertida”

LEER MÁS
Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

LEER MÁS
¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
¡Ni Corazón Serrano ni Son del Duke! La Bella Luz será premiada como la orquesta más destacada del 2025 en The Golden Star Awards 2025

¡Ni Corazón Serrano ni Son del Duke! La Bella Luz será premiada como la orquesta más destacada del 2025 en The Golden Star Awards 2025

LEER MÁS
¿Cuándo es la final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada y cómo votar online por tu participante favorito?

¿Cuándo es la final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada y cómo votar online por tu participante favorito?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

The Strongest vs Nacional Potosí EN VIVO por las semifinales de la Copa Paceña: empatan 0-0 en el primer tiempo

Espectáculos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

Ana Lucía Urbina auxilió a Cielo Fernández tras quedarse sin voz en pleno show de Corazón Serrano y usuarios la elogian: “Súbanle el sueldo”

Tilsa Lozano ganó S/ 50.000 en 'El valor de la verdad': estas fueron todas sus confesiones en el sillón rojo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025