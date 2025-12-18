En pleno programa en vivo de 'Esto es guerra', Onelia Molina pidió la palabra al conductor Renzo Schuller para exponer un presunto acto de discriminación por parte de su compañera Rosángela Espinoza. Según relató la odontóloga, el incidente ocurrió durante una reunión privada con integrantes del reality y personal de producción, en el que habría sido descalificada por su origen.

La acusación generó un momento de tensión en el set, luego de que la novia de Mario Irivarren afirmara sentirse orgullosa de sus raíces arequipeñas y calificara el comentario como una falta de respeto. Tras escucharla, Renzo Schuller lamentó lo sucedido y señaló que se trataba de un tema que debía resolverse internamente.

Onelia Molina expone a Rosángela Espinoza y la acusa de discriminación en 'Esto es guerra'

Durante su intervención, Onelia Molina explicó que el conflicto se originó cuando intentó pedir respeto en una reunión donde varias personas estaban hablando al mismo tiempo. “Me pareció una falta de respeto. Estábamos en la reunión y la gente estaba hablando y le dije: ‘Rosángela, me parece una falta de respeto que las personas estén hablando y te quieras meter’. Se lo dije de la mejor manera”, relató.

Según la versión de la odontóloga, la respuesta de la popular 'Chica selfie' fue ofensiva. “Ahí fue que ella se dirigió a mí, volteó y me dijo: ‘Ay, qué espesa, tenías que ser provinciana’”, aseguró frente a cámaras. “Quería decirte algo de todo corazón: me siento orgullosa de ser de Arequipa, de ser provinciana, porque he llegado hasta donde he llegado”, afirmó dirigiéndose a Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza se defiende y responde a Onelia Molina

Luego de la acusación, Rosángela Espinoza tomó la palabra y negó rotundamente haber utilizado el término mencionado por Onelia Molina. “Todo lo que ha dicho, hay una acción y una reacción. En ningún momento he dicho esa palabra. Yo no voy a decir las palabras que ella me ha dicho”, respondió la modelo.

La novia de Mario Irivarren también aseguró que su versión puede ser respaldada por quienes estuvieron presentes en la reunión. “Todos mis compañeros lo escucharon”, afirmó. Sin embargo, la producción llamó a las dos a acercarse a conversar fuera de cámaras para solucionar el problema.