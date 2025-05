La influencer Rosángela Espinoza volvió a destacar por su lengua afilada en la reciente edición de ‘Esto es Guerra: versus de generaciones’. Como se sabe, dos de los integrantes del reality de América Televisión son Mario Irivarren y Onelia Molina, en la que esta última anunció recientemente el fin de su relación con el modelo tras dos años de relación.

Sin embargo, durante uno de los juegos de la competencia, llamado ‘El casting de la cenicienta’, Rosángela impactó a todos con un comentario dirigido a Onelia, en relación con su ruptura. La frase no pasó desapercibida en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron señalando: “Qué fría para decir eso”.

Rosangela Espinoza se ‘burló’ de Onelia Molina sobre el fin de su relación con Mario Irivarren

Durante una de las competencias en ‘EEG’, Rosangela Espinoza protagonizó un curioso momento. La llamada ‘chica selfie’ tomó el micrófono y se acercó a Onelia Molina, quien la llevó de la mano al centro del escenario. Fue entonces cuando Rosangela lanzó un cruel comentario enfrente de sus compañeros. “La chica cenicienta fue Onelia, porque en vez de perder su zapato, perdió al novio”.

El comentario generó carcajadas entre los participantes y también entre los conductores Renzo Schuller y Katia Palma, quienes destacaron el ingenio de Rosangela. Para sorpresa de muchos, la misma Onelia se tomó con humor la situación. Por su parte, Mario Irivarren, expareja de Onelia, fue captado por las cámaras, pero se tapó el rostro y solo haciendo un gesto con la mano, dando a entender que le pareció gracioso el comentario de Rosangela.

Sin embargo, Rosangela no se detuvo y volvió a arremeter con otro comentario polémico. Esta vez hizo alusión a que le hubiera gustado ir a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, evento que ocasionó el rompimiento entre Mario y Onelia. “Qué pena de verdad. Yo hubiera ido, lo que me perdí. No de verdad, a veces se me sale”, provocando un incómodo momento. Las cámaras captaron el rostro serio de la modelo arequipeña al escuchar la frase.

Rosángela Espinoza revela por qué no fue a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

En su regreso a ‘Esto es Guerra’, Rosángela Espinoza rompió su silencio sobre la polémica en torno a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, revelando que sí fue invitada, pero con muy poca anticipación. Según contó, la invitación le llegó apenas una semana antes del evento, algo que no le pareció apropiado.

"Sí me invitaron, pero demasiado tarde. Creo que faltaba una semana para la boda y Said me mandó una invitación virtual. No es que me van a invitar a última hora y yo voy corriendo como Karen Dejo. Yo tengo dignidad", lanzó Rosángela, dejando en claro que no estaba dispuesta a aceptar un trato tan informal para una ocasión tan especial.