HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Espectáculos

Onelia Molina evidencia la buena relación que comparte con la mamá de Mario Irivarren: "Ella es mi confidente"

La chica reality apareció en pantallas al lado de su suegra, Marcela León, quien la llenó de halagos asegurando que "se siente bendecida" por tenerla a su lado. "Le puedo contar cualquier cosa", respondió la odontóloga.

Onelia Molina resalta su vínculo con mamá de Irivarren. Foto: Composición LR
Onelia Molina resalta su vínculo con mamá de Irivarren. Foto: Composición LR

Tas superar la crisis que azotó su relación con Mario Irivarren meses atrás, la modelo Onelia Molina se lució junto a Marcela León, madre del chico reality, para evidenciar la buena relación que mantienen juntas. A través de un enlace televisivo, la arequipeña mostró su lado más amoroso y confesó que su suegra, además de ser familia, es su amiga y confidente.

"La familia que tengo acá (en Lima) es Marce. (...) Es como mi amiga, mi confidente, le puedo contar cualquier cosa. Ella también me cuenta, entonces ella es mi amiga", aseguró la también odontóloga quien junto a 'Marce', como le dice de cariño, se encontraban charlando acerca de los preparativos para la Navidad 2025 en el programa 'América Hoy'.

TE RECOMENDAMOS

¿COMO FUNCIONA EL ORÁCULO? CON LEANDRO LÓPEZ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Compañeros de streaming de 'Doble sentido' expresan su solidaridad con Onelia Molina tras su pérdida: “Mucha fuerza”

lr.pe

Mamá de Mario Irivarren halaga a su nuera Onelia Molina

Sin embargo, el sentir de Onelia no sería unilateral, debido a que la mamá de Mario Irivarren también tuvo muchas palabras de aprecio para referirse a la chica reality, pese a la ruptura amorosa que tuvo con su hijo tras el conflicto en la boda de Alejandra Baigorria en abril. "Onelia es una gran persona, es una joven excelente, estoy muy feliz con ella. De verdad que me siento bendecida", señaló.

Por su parte, Molina aclaró que en la actualidad no convive junto a la familia de su pareja, sin embargo, señaló que suelen compartir mucho en familia y que los considera como su segundo hogar. Comos se conoce, la modelo es oriunda de Arequipa, lugar donde viven sus padres.

"No, yo tengo mi casita y Mario la suya, pero siempre compartimos mucho. Siento que este es mi hogar porque compartimos muchos, siento que es mi familia", expresó.

Notas relacionadas
Compañeros de streaming de 'Doble sentido' expresan su solidaridad con Onelia Molina tras su pérdida: “Mucha fuerza”

Compañeros de streaming de 'Doble sentido' expresan su solidaridad con Onelia Molina tras su pérdida: “Mucha fuerza”

LEER MÁS
Onelia Molina se quiebra al revelar que su mascota murió atropellada: “El carro pasó y nunca paró”

Onelia Molina se quiebra al revelar que su mascota murió atropellada: “El carro pasó y nunca paró”

LEER MÁS
Onelia Molina confiesa arrepentimiento tras sufrir dolorosa pérdida de su mascota: "Te extraño en cada parte de mi vida"

Onelia Molina confiesa arrepentimiento tras sufrir dolorosa pérdida de su mascota: "Te extraño en cada parte de mi vida"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por ir a Panamericana pese a contrato con ATV: “No lo puedes hacer”

Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por ir a Panamericana pese a contrato con ATV: “No lo puedes hacer”

LEER MÁS
Samahara Lobatón responde tras ser vinculada con ex de ‘Dayanita’ en concierto de Bryan Torres: “Ni sabía quién era”

Samahara Lobatón responde tras ser vinculada con ex de ‘Dayanita’ en concierto de Bryan Torres: “Ni sabía quién era”

LEER MÁS
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
Difunden chats de Brian Rullán culpando a colegas de Laura Spoya por su ruptura: "No me da a respetar"

Difunden chats de Brian Rullán culpando a colegas de Laura Spoya por su ruptura: "No me da a respetar"

LEER MÁS
América TV confirma a Andrés Wiese en un nuevo proyecto televisivo tras superar apendicitis

América TV confirma a Andrés Wiese en un nuevo proyecto televisivo tras superar apendicitis

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Espectáculos

Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025