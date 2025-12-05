Tas superar la crisis que azotó su relación con Mario Irivarren meses atrás, la modelo Onelia Molina se lució junto a Marcela León, madre del chico reality, para evidenciar la buena relación que mantienen juntas. A través de un enlace televisivo, la arequipeña mostró su lado más amoroso y confesó que su suegra, además de ser familia, es su amiga y confidente.

"La familia que tengo acá (en Lima) es Marce. (...) Es como mi amiga, mi confidente, le puedo contar cualquier cosa. Ella también me cuenta, entonces ella es mi amiga", aseguró la también odontóloga quien junto a 'Marce', como le dice de cariño, se encontraban charlando acerca de los preparativos para la Navidad 2025 en el programa 'América Hoy'.

Mamá de Mario Irivarren halaga a su nuera Onelia Molina

Sin embargo, el sentir de Onelia no sería unilateral, debido a que la mamá de Mario Irivarren también tuvo muchas palabras de aprecio para referirse a la chica reality, pese a la ruptura amorosa que tuvo con su hijo tras el conflicto en la boda de Alejandra Baigorria en abril. "Onelia es una gran persona, es una joven excelente, estoy muy feliz con ella. De verdad que me siento bendecida", señaló.

Por su parte, Molina aclaró que en la actualidad no convive junto a la familia de su pareja, sin embargo, señaló que suelen compartir mucho en familia y que los considera como su segundo hogar. Comos se conoce, la modelo es oriunda de Arequipa, lugar donde viven sus padres.

"No, yo tengo mi casita y Mario la suya, pero siempre compartimos mucho. Siento que este es mi hogar porque compartimos muchos, siento que es mi familia", expresó.