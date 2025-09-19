Se encendió el conflicto. Rosángela Espinoza y Onelia Molina protagonizaron una intensa discusión en el set de 'Esto es Guerra', luego de que la 'Chica Selfie' insinuara que entre la actual pareja de Mario Iribarren y Patricio Parodi habría algo más que una simple amistad. El fuerte intercambio de palabras en vivo inició cuando Onelia acusó a Rosángela de realizar trampa en una de las competencias, lo cual no fue muy bien recibido por esta última, quien le respondió con toda su artillería.

Según Espinoza, la razón del reclamo de Onelia se debió a que sentiría 'celos' de ella por su cercanía con el popular 'Pato'. "¿Porque estoy conversando con Patricio Parodi te pones celosa? porque eres su amiguita no puedo hablar con él, te pones celosa", señaló la 'guerrera' ante la mirada atónita de la odontóloga que no dudó en defenderse: "No te olvides que yo sí tengo una relación, entonces respeta", respondió molesta.

Rosángela Espinoza y Onelia Monelia se enfrentan en vivo

Tras la insinuación hecha por la 'Chica Selfie', Onelia le exigió "respetar su relación" con Iribarren asegurándole que no se mete con su vida privada y tampoco habla de sus parejas. "Yo no hablo de tu chileno, no te falté el respeto, simplemente te pedí que no te muevas (en la competencia). (...) No me he metido con tu vida privada, así que no te metas con la mía", señaló.

Sin embargo, Rosángela arremetió nuevamente contra la 'combatiente' dejando a entrever que entre ella y Parodi habría pasado algo, y que esa sería la verdadera razón de sus supuestos celos. "Entonces respétame tú, ¿no te metes en mi vida privada?, no puedo decir nada, no puedo hablar con Patricio porque le molesta, le fastidia. (...) Tiene celos, no sé. Pero los amigos no se besan", sostuvo la popular 'Rous'.

Rosángela le recuerda a Alejandra Baigorria

Por si fuera poco, la integrante de los 'guerreros' le recordó a Molina su pasado enfrentamiento con Alejandra Baigorria y directamente señaló que la 'Rubia de Gamarra' siempre tuvo la razón. De esa manera, según ella, la pareja de Iribarren tendría una actitud contradictoria, tanto dentro, como fuera de las cámaras.

"Ustedes saben que soy una persona bien directa y sincera, no me hago la mosquita muerta, o no me hago la que tira la piedra y esconde la mano. Puedes hablar de mí (Onelia) en tu podcast con tus amiguitas, habla de mí lo que quieras, pero en el programa me respetas. (...) Al final, Alejandra Baigorria tenía razón", sentenció la modelo.

Mario Iribarren se incomoda por discusión

Mario Iribarren, quien se encontraba dentro del set escuchando toda la discusión, no tuvo reparos en tomar la palabra para referirse a Rosángela y le recomendó moderarse con sus comentarios, ello en clara intensión de defender a su actual pareja. "Una cosa es la competencia, y la otra, es hacer comentarios fuera de lugar, hay que saber medirse porque eso es algo que ya hemos conversado", se quejó el chico reality. "Entonces fíjate tú, abre los ojos hijito", le respondió Espinoza.

