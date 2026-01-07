HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

Joana Bernedo, amiga y doctora personal de Magaly Medina, reveló el estado de salud de la conductora, quien se encuentra en Argentina tras someterse a un lifting facial.  

Tras su cirugía, aún no se sabe aún cuándo Magaly Medina regresará a Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Tras su cirugía, aún no se sabe aún cuándo Magaly Medina regresará a Perú.

Magaly Medina se sometió recientemente en Argentina a un lifting facial, una cirugía estética destinada a rejuvenecer el rostro. Sin embargo, su doctora personal, Joana Bernedo, explicó que la presentadora de ‘Magaly TV: la firme’ sufrió durante el postoperatorio.

“Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly (Medina). Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, asegurando que, en general, la conductora se encuentra bien de salud.

PUEDES VER: Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: 'Después de mucho investigar'

Doctora de Magaly revela cómo será la recuperación de la conductora tras cirugía facial

Joana Bernedo informó el miércoles 7 de enero que Magaly Medina se encuentra bien tras su lifting facial. La doctora viajó junto a la presentadora a Argentina para atenderla después de su nueva operación y contó que usará la cámara hiperbárica como parte del proceso de recuperación  

“Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica", detalló la galena, sin precisar aún cuánto tiempo permanecerá la figura de ATV en dicho país.  

PUEDES VER: Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: 'No tengo un doble discurso'

¿Por qué Magaly se operó en Argentina y no en Perú?

Magaly Medina comunicó que decidió realizarse la cirugía estética en el rostro en Argentina y no en Perú, ya que no encontró un cirujano que le inspirará confianza después de varias semanas de consultas e investigaciones.

“Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, explicó la conductora en un video de Instagram, afirmando que tenía que estar muy segura y de ser atendida por un buen profesional y no tomar la decisión muy a la ligera.

