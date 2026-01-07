Magaly Medina se sometió recientemente en Argentina a un lifting facial, una cirugía estética destinada a rejuvenecer el rostro. Sin embargo, su doctora personal, Joana Bernedo, explicó que la presentadora de ‘Magaly TV: la firme’ sufrió durante el postoperatorio.

“Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly (Medina). Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, asegurando que, en general, la conductora se encuentra bien de salud.

Doctora de Magaly revela cómo será la recuperación de la conductora tras cirugía facial

Joana Bernedo informó el miércoles 7 de enero que Magaly Medina se encuentra bien tras su lifting facial. La doctora viajó junto a la presentadora a Argentina para atenderla después de su nueva operación y contó que usará la cámara hiperbárica como parte del proceso de recuperación

“Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica", detalló la galena, sin precisar aún cuánto tiempo permanecerá la figura de ATV en dicho país.

¿Por qué Magaly se operó en Argentina y no en Perú?

Magaly Medina comunicó que decidió realizarse la cirugía estética en el rostro en Argentina y no en Perú, ya que no encontró un cirujano que le inspirará confianza después de varias semanas de consultas e investigaciones.

“Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, explicó la conductora en un video de Instagram, afirmando que tenía que estar muy segura y de ser atendida por un buen profesional y no tomar la decisión muy a la ligera.