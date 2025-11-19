HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

‘Magaly TV, la firme’ ampayó a Luigui Carbajal ingresando a un hotel de Lince sin la compañía de su esposa, Diana García.  

Luigui Carbajal y Diana García tienen 43 y 28 años respectivamente. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Luigui Carbajal y Diana García tienen 43 y 28 años respectivamente. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Magaly Medina emitió imágenes de Luigui Carbajal ingresando a un hotel en el distrito de Lince sin la compañía de su esposa, Diana García. Ante ello, un reportero del programa de ATV le consultó al cantante por qué entró a ese lugar. “Tenemos imágenes tuyas entrando a un hotel. ¿Tu mujer tiene conocimiento de esto?”, le preguntó.

El semblante sonriente del cantante cambió de inmediato y explicó su versión. “Fui a grabar un pódcast de un amigo. (¿Un pódcast en un hotel?, repreguntó el ‘urraco’) No, un amigo que tiene un pódcast en el norte y me citó a ese lugar para poder hacer una grabación. (¿Junto con ella? Volvió a consultar) No, entré solo”, respondió el también actor cómico ante las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’

PUEDES VER: Luigui Carbajal es visto entrando a un hotel y ‘Urraco’ de Magaly Medina lo encara: "¿Tu mujer tiene conocimiento?"

lr.pe

Hotel desmiente a Luigui Carbajal

El reportero de Magaly Medina acudió al hotel de Lince donde Luigui Carbajal fue ampayado ingresando sin su esposa. Allí pidió información sobre si podía alquilarse un espacio para la grabación de un podcast, tal como aseguró el exintegrante de Skándalo. Sin embargo, en la recepción negaron que den ese servicio.  

“Hola, ¿qué tal? Una consulta, ¿aquí se alquila para hacer pódcasts?”, consultó, recibiendo una contundente respuesta. “Para pódcasts, no, compañero… Todos son para parejas”.

PUEDES VER: Luigui Carbajal confiesa que casi lo sacan de Skándalo por ser padre: "Teníamos que ser solteros"

lr.pe

Luigui Carbajal afirma que su esposa habría estado enterada

El cantante afirmó que su esposa Diana García tenía conocimiento de su ingresó al hotel. “(¿Tu mujer tiene conocimiento que el pódcast se graba en un hotel?) Sí, yo grabé ese día ahí. Ella sabe que estuve grabando (¿Ese pódcast ya se ha visto?) Seguramente sí (¿Sabes de qué fecha te estoy hablando?) No sé, voy a varios pódcast que no sé cuándo ha sido la grabación", contesto Luigui Carbajal.

Además, también señaló que la relación con la madre de su hija, quien tiene 28 años, marcha sin sobresaltos. “Estoy muy tranquilo, muy bien, mientras yo esté tranquilo y en mi casa estemos bien, el resto no hay problema (¿Nunca has tenido un acercamiento con otras mujeres?) Me hubiese encantado antes de casarme", aseguró el músico.

