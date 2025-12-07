Luigui Carbajal se sinceró y señaló que desea reencontrarse con su examigo Ricky Trevitazzo, con quien se encuentra enemistado pese a que, durante más de 20 años, mantuvieron una estrecha amistad que nació en la agrupación Skándalo. En declaraciones para un conocido medio local, Carbajal aseguró que el distanciamiento comenzó durante la participación de ambos en un reality de cocina.

Como se recuerda, a pocos días de celebrarse el 36° aniversario del grupo Skándalo, Ricky Trevitazzo tildó de "malagradecido" a Luigui Carbajal tras enterarse de que habría estado hablando mal de él a sus espaldas. Pese a ello, Carbajal afirmó que la época navideña es propicia para encontrar paz.

Lugui Carbajal desea limar asperezas con Ricky Trevitazzo

En declaraciones para Trome, Luigui Carbajal aseguró que está dispuesto a reconciliarse con Trevitazzo. “La Navidad es una fecha que me gusta mucho porque las familias se unen, todos buscamos tener mucha paz y felicidad con los seres queridos. También es un tiempo de perdonar, de reconciliación", señaló.

Asimismo, la exfigura de 'Risas de América' agregó: "Ambos podemos superar cualquier tipo de rencilla y recuperar la amistad que teníamos por tantos años. Yo lo quiero y respeto mucho". Además, precisó que no le guarda rencor: "Se han dicho cosas, pero lo más importante es que tenemos una larga amistad. Creo que, en esta época, podríamos sentarnos a conversar".

Luigui Carbajal habla sobre Skándalo

Carbajal precisó que, aunque desea reconciliarse con Ricky Trevitazzo, no piensa retomar el proyecto de Skándalo. "Yo ya he volteado esa página, ya es parte del pasado. Mi presente y futuro está con ‘Los Carbajal’, nosotros apuntamos a seguir creciendo y se nos van abriendo más puertas".

En el pasado, Luigui Carbajal dejó entrever que Ricky Trevitazzo estaría siendo influenciado por terceros incluso llegó a declarar: “Cuando tienes a alguien que te mete cosas en la cabeza, a veces cedes, y quizás ese fue un error. Pero espero que podamos solucionar esto”. Pese a su enemistad, Carbajal mostró apoyo a Trevitazzo cuando este último atravesó un delicado problema de salud.