El actor cómico Luigui Carbajal decidió pronunciarse sobre los rumores que afirman que Jefferson Farfán estaría incómodo por los besos que Xiomy Kanashiro se da con el comediante debido a su trabajo en ‘La Casa de la Comedia’, programa de humor que se emite por YouTube.

Cabe recordar que, aunque el exfutbolista y la 'chinita' no han oficializado su relación, diversos indicios como ampays y comentarios de ella en TikTok hacen suponer que están juntos.

Luigui Carbajal y la advertencia a Jefferson Farfán

En una charla exclusiva con ‘América espectáculos’, Luigui Carbajal dejó en claro que los besos con Xiomy Kanashiro son solo parte de su trabajo como comediante, asegurando que todo forma parte del show. “Estoy metido en el medio como 26 años, mi esposa me ha conocido actuando. Si me toca en algún momento dentro del videoclip de la orquesta tenerme que besar con alguien, lo voy hacer porque es parte de mi trabajo, lo voy hacer de forma profesional, yo lo veo así, soy muy enfocado, no creo que mi esposa se moleste”, expuso el exintegrante de ‘Skándalo’.

Además, Luigui Carbajal advirtió a Jefferson Farfán, al sugerirle que debería estar en paz con el trabajo de Xiomy Kanashiro como actriz cómica, ya que forma parte de su carrera profesional. “Jefferson tampoco creo que se moleste. Pienso que está aceptando a una chica dentro del rubro de la comedia, donde está permitido incluso la improvisación, es parte de.... La comedia te permite esa apertura. Jefry tú sabes que yo soy tu admirador...”, aseguró a ‘América espectáculos’

Por otro lado, la joven esposa de Luigui Carbajal dejó claro que no le afecta el trabajo de su esposo, mostrándose completamente tranquila y sin preocupaciones al respecto. “Tiene un montón, esos son pocos, se la pasa besando a todo el mundo, pero es su trabajo, es su show y ya está”, contó.