Magaly Medina puso en duda la versión de Luigui Carbajal, quien afirmó que acudió a una habitación de un hotel de Lince para ofrecer una entrevista virtual a un canal de pódcast. La presentadora de ATV mostró una serie de pruebas que delatarían al cantante y demostrarían que no habría estado solo en ese lugar privado.

En el informe, presentaron el video de la entrevista, donde se ve al exintegrante de Skándalo sentado en la cama de la habitación frente a su celular mientras responde las preguntas del periodista. Sin embargo, en un momento, voltea la mirada hacia un costado e incluso hace un guiño, gesto que, según el programa, lo comprometería.

Magaly Medina mostró gestos de Luigui Carbajal que, según su programa, lo delataría

El también actor cómico, hasta el momento, no ha aclarado si realmente se encontraba solo en el hospedaje. En plena entrevista con el pódcast, realizó gestos que dejarían entrever que estaba acompañado: desvió la mirada por unos segundos y lanzó un guiño. “Miraba como si estuviera viendo algo o a alguien”, relató la voz en off de ‘Magaly TV: la firme’

El video del podcast fue difundido en redes sociales y los usuarios se enfocaron en esos gestos hechos por Luigui Carbajal. “Yo solo vi cuando guiñó el ojo, quiere decir que había alguien adentro”, comentó uno de ellos. Otro usuario cuestionó la elección de lugar para la entrevista. “¿Qué necesidad de acudir a un hotel si lo podía hacer hasta en su camioneta?”.

Pese a las críticas, el cantante parece no verse afectado y hasta parodió su propio ampay, burlándose de la situación en las redes sociales. Además, aprovecha este momento mediático para publicitar su grupo y las próximas presentaciones que tiene junto a ‘Los Carbajal’.

Esposa de Luigui Carbajal aclara por qué fue a un hotel a dar entrevista

Diana García, esposa de 28 años de Luigui Carbajal, fue consultada por el programa ‘Magaly TV: la firme’ sobre el motivo por el cual el cantante se hospedó en una habitación de hotel para conceder una entrevista. Ella aseguró que se debió a un tema de conexión.

“Fue por algo de una conexión, no sé de qué. La verdad es que no sabría decirte mucho porque no he estado ahí”, señaló la joven sin brindar más detalles al programa de ATV. El pasado miércoles salió a defender a su esposo a través de sus redes sociales reafirmando que cree en su versión.