Tras anunciar su compromiso en Italia, Roma el pasado 30 de diciembre, Angie Arizaga y Jota Benz han generado gran interés en redes sociales, especialmente por el anillo de compromiso que él le entregó a la influencer. La joya no pasó desapercibida y muchos seguidores se preguntan cuál sería su valor.

Consultado sobre el tema, el estilista y maquillador Carlos Cacho reveló que el anillo tendría un precio de $/12,000. “El valor emocional y sentimental nadie lo puede calcular, pero consulté con mi amiga Ana María, joyera del Polo, y ese anillo estaría valorizado en doce mil dólares”, declaró al diario Trome.

Carlos Cacho da detalles del anillo que Jota Benz le dio a Angie Arizaga

Durante la entrevista, Carlos Cacho brindó más detalles sobre el anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga y destacó sus características.

“Es hermoso. Se trata de un pear shaped, con forma de pera, y por lo que veo ese diamante debe tener un peso de 1.5 kilates. Es precioso y muy usado en las pedidas, porque le da mucho glamour a la mano de la novia, alarga el dedo y se ve más estilizada. El color es blanco, es decir, tiene una pureza muy importante”, señaló.

El maquillador también se refirió al compromiso de la pareja y no dudó en felicitarlos. “Ambos son divinos, son maravillosos, una linda pareja”, comentó al diario Trome, antes de volver a elogiar la joya que ha captado la atención en redes sociales.

Jota Benz le pidió matrimonio a Angie Arizaga

Angie Arizaga y Jota Benz viajaron a Europa para recibir el Año Nuevo y fue en Italia donde el cantante sorprendió a la conductora con una pedida de mano frente al Coliseo Romano. La exintegrante de Esto es Guerra aceptó de inmediato la propuesta.

“¡Sí, sí, sí! ¡Y mil veces sí! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa. Eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito. Te amooooo. 30/12/25”, escribió Angie en su cuenta de Instagram.