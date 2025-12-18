HOYSuscripcion LR Focus

Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
Espectáculos

Hija de Christian Domínguez celebra su graduación sin la presencia de su padre: así fue el emotivo momento de su ceremonia

La joven de 17 años compartió en los momentos más emotivos de su ceremonia de graduación con su madre Melanie Martínez, pero sin su padre Christian Domínguez.

Christian Domínguez se ausentó en la graduación de su hija. Foto: composición LR/difusión
Christian Domínguez se ausentó en la graduación de su hija. Foto: composición LR/difusión

Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, celebró la culminación de sus estudios secundarios el 17 de diciembre en una emotiva ceremonia escolar que la joven compartió en sus redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de su padre durante el evento.

A través de Instagram, Camila Dompinguez publicó momentos de la ceremonia y acompañó las imágenes con un emotivo mensaje. “Gracias por estar ahí en los momentos más importantes de mi vida”, escribió la hija de Melanie Martínez, quien también le dedicó unas sentidas palabras tras este logró de la joven de 17 años.

Camila Domínguez se graduó del colegio y comparte emotivo momento en redes

La joven, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, celebró el cierre de una etapa importante en su vida académica rodeada de sus compañeros y familiares más cercanos. En sus historias de Instagram, la también influencer mostró el instante exacto en el que sube al estrado del colegio para recibir su diploma y medalla.

Camila Domínguez, quien además es modelo de la línea de ropa de Alejandra Baigorria, también recibió el saludo de su madre Melanie Matínez. “2008: Así se escuchó su llanto. 2025: Su graduación, mi amor infinito”, escribió la expareja del cumbiambero, junto a un video en TikTok, en el que se escucha el llanto de un bebé recién nacido. “Graduada y brillando. El mundo es tuyo, hija mía. Un capítulo se cierra y mil sueños comienzan”, agregó.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria apoya a Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, y le arma el outfit para su fiesta de promoción: 'Estás hermosísima'

lr.pe

¿Qué estuvo haciendo la hija Domínguez mientras su hija se graduaba?

La ausencia de Christian Domínguez no pasó desapercibida. El cumbiambero no se dejó ver en la ceremonia junto con Melanie Martínez ni compartió contenido relacionado con la graduación de Camila, tampoco le dedicó un mensaje público expresando su orgullo como padre.

La pareja de Karla Tarazona reapareció en redes sociales durante la misma noche del evento escolar, donde se mostró participando en un concierto con la Gran Orquesta. En el video difundido se le observa celebrando en un evento vinculado a Panamericana Televisión, casa televisiva donde conduce el programa 'Todo se filtra'.

