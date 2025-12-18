Magaly Medina pone en duda anuncio de boda de Christian Domínguez: “Ofrece matrimonio a todo el mundo”

Christian Domínguez volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de asegurar que su boda con Karla Tarazona es un hecho. El cantante hizo estas declaraciones tras ser visto en una joyería, donde observaba diversas piezas de oro y dejó entrever que el matrimonio estaría dentro de sus planes.

Las imágenes, difundidas por el programa Préndete, no tardaron en viralizarse y llegar al set de Magaly TV La Firme. Desde allí, Magaly Medina reaccionó a las palabras del artista y puso el anuncio bajo lupa, recordando episodios pasados de su vida sentimental.

Magaly pone en duda las declaraciones de Domínguez

Durante su programa, la conductora expresó sus dudas frente a la seguridad con la que Domínguez habló sobre su futuro matrimonio con Karla Tarazona. Para la “urraca”, no se trata de un anuncio que genere sorpresa, sino de un discurso que ya ha sido escuchado anteriormente.

“Bueno, nosotros hasta que no lo veamos no lo vamos a creer, porque Cristian Domínguez es muy de ofrecer matrimonio a todo el mundo”, comentó en vivo.

Medina añadió que este tipo de expresiones han estado presentes en varias etapas de la vida sentimental del cantante. “A todas sus parejas les ha ofrecido matrimonio, a todas sus parejas las ha llamado mi señora”, señaló.

Los detalles que rodean los planes de boda

La conductora también hizo referencia al tiempo que lleva la relación y al momento en el que ambos decidieron retomar su vínculo. “Ellos recién retomaron su relación, según ellos, en febrero de 2025. Según ellos”, remarcó.

Asimismo, recordó el rol que asumió Karla Tarazona tras el ampay que afectó la imagen pública de Domínguez. “Ella se dedicó a hacerle relaciones públicas, a ser su asesora de imagen. Ella fue la que le lavó la cara”, comentó.

Finalmente, Magaly cuestionó que el cantante afirme que esta vez su propuesta se trate de una decisión definitiva. “Él no puede afirmar a rajatabla que esta vez sí, que esta vez es la definitiva”, sentenció.