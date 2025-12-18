HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina pone en duda anuncio de boda de Christian Domínguez: “Ofrece matrimonio a todo el mundo”

La conductora recordó el historial sentimental del líder de La Gran Orquesta Internacional y expresó sus dudas frente a sus recientes declaraciones sobre matrimonio con Karla Tarazona.

El cantante aseguró planes de boda con Tarazona tras ser captado en una joyería. Foto: Composición LR
El cantante aseguró planes de boda con Tarazona tras ser captado en una joyería. Foto: Composición LR

Christian Domínguez volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de asegurar que su boda con Karla Tarazona es un hecho. El cantante hizo estas declaraciones tras ser visto en una joyería, donde observaba diversas piezas de oro y dejó entrever que el matrimonio estaría dentro de sus planes.

Las imágenes, difundidas por el programa Préndete, no tardaron en viralizarse y llegar al set de Magaly TV La Firme. Desde allí, Magaly Medina reaccionó a las palabras del artista y puso el anuncio bajo lupa, recordando episodios pasados de su vida sentimental.

TE RECOMENDAMOS

FRANK MENDIZÁBAL REVELA SU CONEXIÓN CON EL MÁS ALLÁ | MÉDIUM Y TAROTISTA | ASTROMOOD

PUEDES VER Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

lr.pe

Magaly pone en duda las declaraciones de Domínguez

Durante su programa, la conductora expresó sus dudas frente a la seguridad con la que Domínguez habló sobre su futuro matrimonio con Karla Tarazona. Para la “urraca”, no se trata de un anuncio que genere sorpresa, sino de un discurso que ya ha sido escuchado anteriormente.

“Bueno, nosotros hasta que no lo veamos no lo vamos a creer, porque Cristian Domínguez es muy de ofrecer matrimonio a todo el mundo”, comentó en vivo.

PUEDES VER Christian Cueva sorprende al enviar inesperado saludo a Magaly en pleno escenario: “Saludos, tía. Dios te bendiga”

lr.pe

Medina añadió que este tipo de expresiones han estado presentes en varias etapas de la vida sentimental del cantante. “A todas sus parejas les ha ofrecido matrimonio, a todas sus parejas las ha llamado mi señora”, señaló.

Los detalles que rodean los planes de boda

La conductora también hizo referencia al tiempo que lleva la relación y al momento en el que ambos decidieron retomar su vínculo. “Ellos recién retomaron su relación, según ellos, en febrero de 2025. Según ellos”, remarcó.

Asimismo, recordó el rol que asumió Karla Tarazona tras el ampay que afectó la imagen pública de Domínguez. “Ella se dedicó a hacerle relaciones públicas, a ser su asesora de imagen. Ella fue la que le lavó la cara”, comentó.

Finalmente, Magaly cuestionó que el cantante afirme que esta vez su propuesta se trate de una decisión definitiva. “Él no puede afirmar a rajatabla que esta vez sí, que esta vez es la definitiva”, sentenció.

Notas relacionadas
Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina reacciona: “Pamela Franco debería estar bien decepcionada”

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina reacciona: “Pamela Franco debería estar bien decepcionada”

LEER MÁS
Magaly Medina enfrenta a detractores tras críticas a su receta de chocolate navideño: “¿Te crees gracioso?”

Magaly Medina enfrenta a detractores tras críticas a su receta de chocolate navideño: “¿Te crees gracioso?”

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por incluir a empresario en el registro de la marca 'La manada': "Cuando él quiera, puede quitar los derechos"

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por incluir a empresario en el registro de la marca 'La manada': "Cuando él quiera, puede quitar los derechos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Van cinco meses que espero esa pregunta”

Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Van cinco meses que espero esa pregunta”

LEER MÁS
Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina reacciona: “Pamela Franco debería estar bien decepcionada”

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina reacciona: “Pamela Franco debería estar bien decepcionada”

LEER MÁS
Tula Rodríguez rompe en llanto al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de su hija: “Orgullosa de todo lo que se viene para ti”

Tula Rodríguez rompe en llanto al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de su hija: “Orgullosa de todo lo que se viene para ti”

LEER MÁS
Tony Succar dedica emotivo mensaje a su hermano Kenyi previo a delicada cirugía: "Todo saldrá perfecto"

Tony Succar dedica emotivo mensaje a su hermano Kenyi previo a delicada cirugía: "Todo saldrá perfecto"

LEER MÁS
Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de diciembre, según Jhan Sandoval

Espectáculos

‘Gringo Karl’ reaparece y termina en comisaría tras fuerte pelea con amigo de su esposa

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por incluir a empresario en el registro de la marca 'La manada': "Cuando él quiera, puede quitar los derechos"

Renzo Spraggon, exchico reality argentino, pierde residencia y no puede entrar al Perú: “Es mi segunda casa”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025