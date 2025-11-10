HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandra Baigorria respalda a la hija de Christian Domínguez tras conflicto del cantante con Melany Martínez: "La voy a apoyar en todo lo que pueda"

La empresaria aseguró que seguirá apoyando a la hija mayor de Christian Domínguez, quien recientemente se convirtió en imagen de su marca de ropa.

Hija de Christian Domínguez trabaja para la marca de ropa de Alejandra Baigorria. Foto: composición LR/difusión/América TV
Hija de Christian Domínguez trabaja para la marca de ropa de Alejandra Baigorria. Foto: composición LR/difusión/América TV

Alejandra Baigorria expresó su apoyo incondicional a la hija de Christian Domínguez, en medio del conflicto legal que enfrenta el cantante de cumbia con Melany Martínez, madre de la adolescente de 16 años, por una denuncia de violencia psicológica. La empresaria reafirmó su respaldo a la menor, quien recientemente se convirtió en la imagen de su marca de ropa.

“La conocí, ella está trabajando para nuestra marca, la voy a apoyar en todo lo que pueda. Es una chiquita superlinda y, de mi lado, está apoyarla en lo que yo pueda”, declaró la popular ‘Gringa de Gamarra’ para 'Más Espectáculos'. Además, aseguró que su única intención fue ofrecerle oportunidades de crecimiento profesional.

El conflicto entre la expareja llamó sacudió la farándula peruana. Luego de que el cumbiambero denunciara a Melany Martínez por presunta violencia psicológica contra su hija, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse públicamente para respaldar a la adolescente, quien ha estado en el centro de la polémica tras exponer el distanciamiento con su padre en sus transmisiones en TikTok..

La empresaria reafirmó que mantendrá su apoyo hacia la joven, pese a la controversia. “Es un tema que deben ver ellos”, señaló Alejandra Baigorria. Por su parte, la adolescente fue presentada recientemente como la nueva imagen de la marca de ropa de la esposa de Said Palao, un logro que la chica reality considera una oportunidad positiva en medio de la tensión familiar.

En una entrevista con el programa 'Préndete', Christian Domínguez rompió su silencio sobre el tema y reveló que su hija recibió un llamado de atención por parte del colegio debido a una ausencia relacionada con su trabajo junto a Alejandra Baigorria. “Me pude acercar al colegio a hablar con la directora, recibí una llamada de atención porque mi hija no puede faltar al colegio por un trabajo, es menor de edad”, comentó el líder de La Gran Orquesta Internacional.

Según explicó, el centro educativo advirtió que si la situación se repetía, los padres podrían ser denunciados ante la DEMUNA. El líder de la Gran Orquesta Internacional, también aclaró que no fue informado previamente del vínculo laboral de su hija con Baigorria y que se enteró a través de redes sociales. “Si me hubieran comunicado, quizá hubiera dicho que sea los fines de semana”, expresó.

“Ella no necesita dinero para sus estudios, si es para sus cosas, excelente, no estoy en desacuerdo, si está cuidada y tiene autorización de uno de los padres, no me parece mal”, concluyó.

