Magaly Medina volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir una receta de chocolate navideño en sus plataformas sociales. La publicación, difundida el martes 16 de diciembre, generó una avalancha de reacciones que rápidamente dividieron opiniones entre seguidores y críticos.

Lejos de ignorar los cuestionamientos, la conductora optó por responder de forma directa. Con ironía y firmeza, defendió su preparación y dejó en claro que no estaba dispuesta a tolerar burlas.

TE RECOMENDAMOS FRANK MENDIZÁBAL REVELA SU CONEXIÓN CON EL MÁS ALLÁ | MÉDIUM Y TAROTISTA | ASTROMOOD

Críticas a la receta de chocolate navideño de Magaly Medina

La controversia comenzó cuando Medina publicó un video en TikTok preparando la tradicional bebida. Aunque aseguró que el resultado “estaba delicioso” y agregó malvaviscos con chantillí, varios usuarios cuestionaron la consistencia del chocolate. Algunos comentarios señalaron que la mezcla lucía demasiado espesa. Otros compararon la bebida con una mazamorra e incluso recordaron un episodio pasado relacionado con un pavo navideño que también fue criticado en redes sociales.

Durante el clip, la presentadora mostró los ingredientes empleados. La preparación incluyó una barra de chocolate sin azúcar, leche evaporada, leche condensada, canela, clavo de olor, cáscaras de naranja, nuez moscada, un shot de pisco y agua. “Estamos en modo Navidad, vengan conmigo. Preparemos chocolate caliente aunque sea verano, no importa, pero hagamos un chocolate riquísimo para estas noches que aún están un poquito frías”, expresó Medina en el video.

Magaly Medina responde a detractores por su chocolate navideño

Las críticas no tardaron en multiplicarse en la sección de comentarios. Frases como “¿es chocolate o mazamorra?”, “está muy espeso” o “no arruines mi Navidad de nuevo” inundaron la publicación, junto con mensajes más sarcásticos.

Magaly Medina estalla contra críticas a su chocolate.

Pese a recibir respaldo de algunos seguidores, Magaly decidió responder por cuenta propia. Defendió la calidad de los insumos y remarcó que su receta se ajusta a preparaciones tradicionales. Entre sus respuestas, escribió: “Parece que tú no escuchaste la frase: ‘Las cuentas claras y el chocolate espeso’”, además de “No hagas mi receta y no la tomes, es solo para conocedores”. También aclaró diferencias entre cacao y cocoa, y remató con una frase contundente: “¿Te crees gracioso? Toma nomás tu agua de chocolatada”.