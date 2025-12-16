Magaly Medina se llevó una ola de críticas tras la preparación del chocolate navideño. | Foto: composición LR/TikTok

Magaly Medina se llevó una ola de críticas tras la preparación del chocolate navideño. | Foto: composición LR/TikTok

Magaly Medina volvió a captar la atención en redes sociales al compartir con sus seguidores una receta especial por Navidad. En esta ocasión, la conductora de televisión mostró su faceta culinaria y explicó, paso a paso, cómo se prepara el tradicional chocolate caliente.

Sin embargo, en lugar de recibir halagos por su preparación, fue blanco de numerosas críticas y burlas debido a la textura y el aspecto de la bebida, que —según los usuarios— se parecía a una mazamorra.

La preparación del chocolate navideño de Magaly Medina

Como suele ocurrir en cada temporada navideña, la periodista de espectáculos compartió con sus seguidores su faceta culinaria. No obstante, el video provocó duras críticas en TikTok, donde varios usuarios opinaron que la preparación no cumplía con las expectativas o lucía poco atractiva.

Entre los comentarios más destacados abundaron las críticas y los mensajes cargados de sarcasmo, sin contemplación alguna. A raíz de ello, varios cibernautas cuestionaron la preparación y la manera en que fue presentada. Otros, en cambio, recurrieron a burlas y comparaciones irónicas, lo que intensificó el tono de la conversación.

“Magali, ¿es chocolate o mazamorra?”, “Está muy espeso”, “Pensé que era mousse de chocolate”, “¿Era para tomar o comer con cuchara?” fueron algunos de los comentarios que inundaron sus publicaciones.

Cabe recordar que, usualmente, Magaly Medina utiliza su cuenta personal de TikTok para realizar diferentes recetas gastronómicas, generando diversas opiniones entre sus detractores y el público que la sigue.

El historial poco favorable de Magaly Medina en su faceta gastronómica

Tal como ocurrió con el chocolate navideño, Magaly Medina protagonizó un momento similar el año pasado al preparar el tradicional pavo, lo que desató una avalancha de comentarios en redes sociales. Entre las reacciones más destacadas se leyeron frases como: “Magaly siempre falla en sus recetas”, “Magaly, te amo, pero es chocolate, no mazamorra”, “El que tiene plata prepara como quiere”, “Se ve rico el fosh” y “Te apuesto que no se lo come”.