"Ella pensará que lo que ella dice es palabra 'santa'", indicó Magaly Medina sobre Laura Spoya. | Foto: composición LR/ ATV/YouTube

Las explicaciones brindadas por Laura Spoya no convencieron a Magaly Medina, quien volvió a cuestionar duramente a la conductora del podcast en su programa 'Magaly TV: la firme'. La popular 'Urraca' puso en tela de juicio la versión de Spoya sobre el registro de la marca 'La manada' ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), señalando que el trámite es sencillo y no requiere necesariamente el respaldo de un equipo legal especializado.

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por registro de marca 'La manada' en Indecopi

Durante la reciente emisión de 'Magaly TV: la firme', la conductora sostuvo que cualquier persona puede ingresar a la plataforma de Indecopi, verificar la disponibilidad de un nombre, pagar el derecho correspondiente y esperar el otorgamiento de una marca, por lo que consideró innecesaria la justificación de haber recurrido a terceros para concretar el registro. Cabe resaltar, que hace poco se reveló que Laura Spoya registró la marca 'La manada' junto al empresario José Zafra.

"Es lo más fácil del mundo, por Dios. Ella pensará que lo que ella dice es palabra 'santa', dice tanta tontería que solamente gente que no tiene ninguna neurona le podría creer", indicó.

En ese sentido, ironizó sobre el argumento de que se necesitaba apoyo legal, afirmando que se trata de un procedimiento básico y accesible para el público en general. Asimismo, la conductora cuestionó el hecho de que la marca haya sido inscrita junto a un tercero y no con todos los integrantes del proyecto, como Mario Irivarren y Gerardo Pe, advirtiendo que ello implica derechos legales sobre el nombre.

"Cuando tú inscribes un nombre, él tiene derechos sobre ese programa. Cuando él quiera le puede quitar los derechos a ese programa. Supongo que él por el uso del nombre exigirá un pago también o podría exigirlo en el futuro, si así lo quisiera", agregó Magaly Medina.