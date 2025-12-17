HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      
Espectáculos

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por incluir a empresario en el registro de la marca 'La manada': "Cuando él quiera, puede quitar los derechos"

Conductora de televisión argumentó que cualquier persona puede registrar una marca sin necesidad de un equipo legal, desestimando la justificación de Laura Spoya sobre el apoyo de empresario. 

"Ella pensará que lo que ella dice es palabra 'santa'", indicó Magaly Medina sobre Laura Spoya.
"Ella pensará que lo que ella dice es palabra 'santa'", indicó Magaly Medina sobre Laura Spoya. | Foto: composición LR/ ATV/YouTube

Las explicaciones brindadas por Laura Spoya no convencieron a Magaly Medina, quien volvió a cuestionar duramente a la conductora del podcast en su programa 'Magaly TV: la firme'. La popular 'Urraca' puso en tela de juicio la versión de Spoya sobre el registro de la marca 'La manada' ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), señalando que el trámite es sencillo y no requiere necesariamente el respaldo de un equipo legal especializado.

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por registro de marca 'La manada' en Indecopi

Durante la reciente emisión de 'Magaly TV: la firme', la conductora sostuvo que cualquier persona puede ingresar a la plataforma de Indecopi, verificar la disponibilidad de un nombre, pagar el derecho correspondiente y esperar el otorgamiento de una marca, por lo que consideró innecesaria la justificación de haber recurrido a terceros para concretar el registro. Cabe resaltar, que hace poco se reveló que Laura Spoya registró la marca 'La manada' junto al empresario José Zafra.

TE RECOMENDAMOS

FRANK MENDIZÁBAL REVELA SU CONEXIÓN CON EL MÁS ALLÁ | MÉDIUM Y TAROTISTA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Tiktoker Ninho Viejo anuncia la pérdida de su bebé y confirma el fin de su relación sentimental

lr.pe

"Es lo más fácil del mundo, por Dios. Ella pensará que lo que ella dice es palabra 'santa', dice tanta tontería que solamente gente que no tiene ninguna neurona le podría creer", indicó.

En ese sentido, ironizó sobre el argumento de que se necesitaba apoyo legal, afirmando que se trata de un procedimiento básico y accesible para el público en general. Asimismo, la conductora cuestionó el hecho de que la marca haya sido inscrita junto a un tercero y no con todos los integrantes del proyecto, como Mario Irivarren y Gerardo Pe, advirtiendo que ello implica derechos legales sobre el nombre.

PUEDES VER: Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: "Se fue de la familia"

lr.pe

"Cuando tú inscribes un nombre, él tiene derechos sobre ese programa. Cuando él quiera le puede quitar los derechos a ese programa. Supongo que él por el uso del nombre exigirá un pago también o podría exigirlo en el futuro, si así lo quisiera", agregó Magaly Medina.

Notas relacionadas
¿Quién es José Zafra, el dueño de Cochinola, y qué vínculo tiene con Laura Spoya tras ser captada en casa del empresario?

¿Quién es José Zafra, el dueño de Cochinola, y qué vínculo tiene con Laura Spoya tras ser captada en casa del empresario?

LEER MÁS
Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: "Se fue de la familia"

Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: "Se fue de la familia"

LEER MÁS
Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: “Solo somos amigos”

Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: “Solo somos amigos”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadores con televisores, lavadoras, canastas y costosos regalos por Navidad

Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadores con televisores, lavadoras, canastas y costosos regalos por Navidad

LEER MÁS
David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: "Es un tema comercial"

David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: "Es un tema comercial"

LEER MÁS
Christian Domínguez asegura boda con Karla Tarazona y es visto eligiendo joyas: “Todos saben que nos vamos a casar”

Christian Domínguez asegura boda con Karla Tarazona y es visto eligiendo joyas: “Todos saben que nos vamos a casar”

LEER MÁS
¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende con enormes compras para las canastas navideñas de sus trabajadores: “Me encanta”

Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: “Dije cosas que no fueron ciertas”

Darinka Ramírez responde tajante a Xiomy Kanashiro y asegura: “Ella es la pareja, yo seré la madre toda la vida”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025