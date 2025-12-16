El futbolista se presentó junto a Pamela Franco en una discoteca de Chiclayo el último fin de semana. Foto: Composición LR

El futbolista se presentó junto a Pamela Franco en una discoteca de Chiclayo el último fin de semana. Foto: Composición LR

Inició el 'Tour Cervecero' de Pamela Franco y su orquesta. La cantante estuvo presente en un evento realizado en Chiclayo el fin de semana, donde ofreció un show extenso ante el público que se dio cita en una discoteca de la ciudad.

Sin embargo, uno de los personajes que más llamó la atención de la noche fue la aparición de Christian Cueva sobre el escenario. El futbolista subió para cantar a dúo con su pareja y, durante una de las canciones, aprovechó para dirigirse a Magaly Medina, cuyas cámaras estaban presentes en el lugar.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Cueva envía sorpresivo mensaje a Magaly Medina

La presentación se realizó en la discoteca El Premium, donde la pareja interpretó versiones de temas conocidos como Muchacho Provinciano, Dime la verdad y El Cervecero. En medio del show, mientras cantaba ‘Nos queremos y qué’, Cueva sorprendió al público al enviar un saludo directo a la conductora de Magaly TV, La Firme.

“Saludos para la tía Magaly. Un beso, con respeto. Nos vemos. Que Dios los bendiga”, expresó sonriente ante las cámaras del programa.

El gesto no pasó desapercibido y generó una reacción inmediata por parte de la conductora.

La “urraca” reacciona al saludo de Cueva

En la última edición de su programa, Magaly Medina comentó sobre las imágenes en las que se observa al jugador enviándole un saludo desde el escenario. Sin embargo, recordó que hasta hace poco él criticaba a su espacio televisivo.

“Falta que me diga ‘madrina’, nomás. Resulta que ahora ‘bendiciones’ después de que raja de nosotros por todos lados. ‘Tía Magaly’, dice”, señaló.

Asimismo, la conductora no dejó pasar el desenvolvimiento de Cueva en el escenario y cuestionó sus aptitudes para el canto, comparando su voz con la suya y señalando que ella no se expondría de esa manera.

“Él tiene la misma voz que yo, pero por lo menos yo tengo vergüenza. No me subiría a un escenario a lucrar con algo para lo que no he nacido y no tengo talento. Hasta bailar es parte de mi circo, pero no lo hago. No cantaría así, solo en un karaoke con amigos”, agregó.