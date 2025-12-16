HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
Espectáculos

María Pía Copello prepara pavo navideño con receta de Magaly Medina y deja en shock con el resultado: “Me quedó igualito”

La conductora María Pía Copello sorprendió al replicar la famosa receta de Magaly Medina y lograr un resultado que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

María Pía Copello prepara pavo navideño con receta de Magaly Medina y deja en shock con el resultado: "Me quedó igualito"
María Pía Copello prepara pavo navideño con receta de Magaly Medina y deja en shock con el resultado: “Me quedó igualito”

María Pía Copello decidió revivir uno de los episodios culinarios más comentados de la farándula local. La conductora tomó la famosa receta de Magaly Medina y se propuso mostrar su versión, combinando humor, espontaneidad y cercanía con su audiencia. Cada paso, desde el aderezo hasta el horneado, fue registrado en un video que rápidamente se viralizó.

La experiencia no solo despertó curiosidad, sino que también reactivó recuerdos de la polémica original. Años atrás, la receta de Magaly se convirtió en un referente de las fiestas, con numerosos intentos que no siempre lograron el resultado esperado. María Pía utilizó ese antecedente para darle un giro personal y entretenido al desafío culinario.

Paso a paso de la preparación del pavo de María Pía

Lejos de la técnica profesional, Copello presentó una versión relajada y divertida del procedimiento. Reconoció no tener acceso al video original, pero improvisó con los ingredientes que recordaba: ajo, mostaza, sal con especias, pimienta, aceite y verduras. Cada acción estuvo acompañada de comentarios y bromas que hicieron amena la preparación.

Entre risas, la conductora se dirigió a la autora original: “Esto es por ti”, y añadió: “El alumno, a veces, supera al maestro”. La combinación de humor, paciencia y entusiasmo permitió que la receta avanzara con resultados visibles, manteniendo la expectativa sobre el desenlace final.

Resultado final del pavo navideño de María Pía al estilo de Magaly

El momento culminante llegó al probar el pavo terminado. Con expresión de satisfacción, María Pía afirmó: “Me quedó igualito que el de mi amiga”, dejando claro que la preparación fue exitosa y sin contratiempos. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar: comentarios positivos, comparaciones y celebraciones marcaron la publicación.

Mientras tanto, Magaly Medina ha reiterado que no volverá a mostrar su receta, optando por nuevas alternativas para las fiestas. La 'Urraca' explicó que prefiere evitar críticas innecesarias, defendiendo al mismo tiempo su técnica y destacando la calidad de sus preparaciones navideñas.

