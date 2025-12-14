A puertas de cerrar el año 2025 y con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo cada vez más próximas, muchos trabajadores se preguntan si podrán disfrutar de un fin de semana largo en estas fechas festivas. La respuesta depende de lo que establece la ley y de cómo se articulen los feriados con los días no laborables que pueda decretar el Gobierno.

Estos descansos responden tanto a fechas festivas como de dos días no laborables dispuestos por el Gobierno peruano. Esta medida da lugar a unos feriados largos para los trabajadores del sector público y, según lo que determine cada empresa, también para el sector privado. La articulación de estos días ofrece un escenario favorable para quienes buscan organizar con anticipación sus actividades y revisar qué otras jornadas libres contempla el calendario nacional.

¿Cuáles son las fechas de los próximos feriados en Navidad y Año Nuevo 2025?

Los trabajadores del sector público tendrán un periodo de descanso que irá del jueves 25 al domingo 28 de diciembre, debido a la celebración de Navidad y a la declaración del viernes 26 como día no laborable para las entidades del Estado. Posteriormente, también podrán disfrutar del feriado del jueves 1 de enero por Año Nuevo, junto con el día no laborable del viernes 2 de enero de 2026. En el sector privado, en cambio, la aplicación de estos días no laborables quedará sujeta a la disposición de cada empresa.

Estas medidas fueron establecidas mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, que dispone que los viernes 26 de diciembre y 2 de enero de 2026 sean días no laborables compensables para el sector público. De esta manera, al articularse con los feriados de Navidad y Año Nuevo y coincidir con sábado y domingo, muchos trabajadores podrán aprovechar de unos feriados largos, por lo que podrán planificar las festividades, viajes u otras actividades familiares.