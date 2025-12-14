HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Economía

Feriados de fin de año 2025: ¿se podrá disfrutar de un fin de semana largo por Navidad y Año Nuevo según la ley?

Las fechas festivas traen consigo feriados y, además, días no laborables dispuestos mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, los cuales podrán ser aprovechados por los trabajadores del sector público.

Feriados y días no laborables que se vienen en Navidad y Año Nuevo
Feriados y días no laborables que se vienen en Navidad y Año Nuevo | Foto: Andina/ Composición LR

A puertas de cerrar el año 2025 y con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo cada vez más próximas, muchos trabajadores se preguntan si podrán disfrutar de un fin de semana largo en estas fechas festivas. La respuesta depende de lo que establece la ley y de cómo se articulen los feriados con los días no laborables que pueda decretar el Gobierno.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Estos descansos responden tanto a fechas festivas como de dos días no laborables dispuestos por el Gobierno peruano. Esta medida da lugar a unos feriados largos para los trabajadores del sector público y, según lo que determine cada empresa, también para el sector privado. La articulación de estos días ofrece un escenario favorable para quienes buscan organizar con anticipación sus actividades y revisar qué otras jornadas libres contempla el calendario nacional.

TE RECOMENDAMOS

Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027

lr.pe

¿Cuáles son las fechas de los próximos feriados en Navidad y Año Nuevo 2025?

Los trabajadores del sector público tendrán un periodo de descanso que irá del jueves 25 al domingo 28 de diciembre, debido a la celebración de Navidad y a la declaración del viernes 26 como día no laborable para las entidades del Estado. Posteriormente, también podrán disfrutar del feriado del jueves 1 de enero por Año Nuevo, junto con el día no laborable del viernes 2 de enero de 2026. En el sector privado, en cambio, la aplicación de estos días no laborables quedará sujeta a la disposición de cada empresa.

Estas medidas fueron establecidas mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, que dispone que los viernes 26 de diciembre y 2 de enero de 2026 sean días no laborables compensables para el sector público. De esta manera, al articularse con los feriados de Navidad y Año Nuevo y coincidir con sábado y domingo, muchos trabajadores podrán aprovechar de unos feriados largos, por lo que podrán planificar las festividades, viajes u otras actividades familiares.

Notas relacionadas
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el feriado del martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el feriado del martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

LEER MÁS
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

LEER MÁS
Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY por la vuelta de los playoffs en la Liga 1 2025?

Gian Marco Castillo, sobrino de Pedro Castillo, trabaja en el Congreso y gana más de S/3.000

¿Qué propone José Antonio Kast? Conoce el plan de gobierno del representante de ultraderecha en Chile

Economía

Precio del Dólar en Perú HOY, domingo 14 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Ansiedad persistente: especialistas advierten señales de alerta en ejecutivos

Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gian Marco Castillo, sobrino de Pedro Castillo, trabaja en el Congreso y gana más de S/3.000

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025