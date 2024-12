Magaly Medina siempre ha estado en el ojo del huracán, y su receta de pavo navideño no fue la excepción. En 2019, la 'Urraca' causó sensación en redes sociales al compartir su preparación, pero pronto se convirtió en tendencia por las quejas de varios usuarios que no lograron obtener el mismo resultado.

Tras la controversia, la conductora decidió retirar el video de su receta, pero los memes no cesaron, lo que hizo que la preparación se mantuviera viva en las conversaciones de cada Navidad. En este 2024, para evitar más polémicas, Magaly ha decidido dar un giro a sus preparaciones navideñas.

Magaly Medina publica su receta de ensalada navideña

En lugar de seguir compartiendo su receta de pavo, Magaly Medina ha decidido centrarse en algo más sencillo y accesible: las ensaladas. Durante estas fiestas navideñas, la periodista anunció que se enfocará en preparar una ensalada que todos puedan disfrutar sin complicaciones. De esta manera, busca evitar nuevas críticas sobre su famosa receta de pavo. "No voy a hacer la receta del pavo navideño, así que dejen de pedírmelo", comentó en redes sociales, asegurando que su receta de ensalada será una opción deliciosa y fácil de preparar.

¿Qué sucedió con la receta del pavo navideño de Magaly?

En 2019, Magaly Medina se convirtió en tendencia por su receta de pavo navideño. A pesar de las expectativas que generó entre sus seguidores, la receta no salió como se esperaba para varios usuarios que siguieron sus indicaciones al pie de la letra. "Lo puse al horno y todo el pavo lo sentía malogrado, feo totalmente", relató una de las afectadas en un video que fue compartido en YouTube. Las quejas y memes no tardaron en aparecer y pronto la 'Urraca' decidió retirar el video de su canal, explicando que probablemente muchos no habían seguido las instrucciones correctamente.

En su defensa, Magaly Medina usó su cuenta de Twitter para aclarar que el pavo no estuvo en buen estado desde el principio, y que ni el mejor de los aderezos podía haber solucionado el problema. A pesar de su explicación, la periodista optó por no seguir con la receta de pavo en años posteriores. "Para evitar críticas voy a hacer una ensalada rica que pueden acompañar con el pavo, con el pollo o con lo que ustedes cenen", indicó Magaly este año.