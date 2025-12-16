Se encendieron las alarmas en 'La manada'. Durante la última edición del podcast, Laura Spoya fue 'encarada' por sus compañeros luego de revelarse que el nombre del programa digital fue registrado a su nombre y al del empresario José Zafra, con quien fue ampayada por las cámaras de Magaly Medina, lo que generó especulaciones sobre su vida sentimental.

En la transmisión del martes 16 de diciembre, Abner Robles, el productor que rompió récords históricos en TV y ahora conquista al público del stream, cuestionó en vivo la situación: "¿Cómo que el nombre de 'La manada', que yo te dije que lo patentes porque eres la única que tenía tiempo para hacerlo, ¿ahora está a nombre tuyo y de (José) Zafra?", reclamó, ante el asombro de todos en el set.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Laura Spoya registra nombre de 'La manada'

Según reveló 'Magaly TV, la firme', Laura Spoya y José Zafra, figura recurrente en la organización de fiestas como 'Cochinola', tienen a su nombre el registro de 'La manada' ante Indecopi, lo que, según la popular 'Urraca', evidenciaría una sociedad comercial entre ambos.

Este tema fue abordado directamente en la trasmisión en vivo de 'La manada'. Spoya tomó la palabra y explicó: “A mí me molesta la falta de credibilidad y confianza hacia mí”. Acto seguido, y en tono de broma, Mario Irivarren y Gerardo Pe se levantaron de la mesa. Al quedarse sola, la exmiss Perú ironizó: “Bienvenidos a 'La Manada', este es un espacio donde soy la única dueña y patrona del nombre, del registro y de todo el proyecto”.

¿Por qué Laura Spoya registró el nombre de 'La manada'?

Ya con un tono más calmado, Laura Spoya explicó que su decisión estuvo marcada por experiencias previas. Recordó que José Luis 'Pelao' Rodríguez registró anteriormente el nombre 'Good time', podcast que ella conducía junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe. "El día que nos quedamos sin chamba dije: 'tenemos que movernos rápido'", relató. Por ello, optó por registrar legalmente la marca y solicitó apoyo a José Zafra para concretar el trámite.

Finalmente, Mario Irivaren y Gerardo Pe aseguraron que estaban al tanto de todo el proceso y reafirmaron su confianza en Laura. Entre bromas, Gerardo declaró: "¿A estas alturas de verdad se están creyendo todo?, dejando en claro que no existen fricciones en el equipo y que todos conocen cada detalle que involucre al podcast.