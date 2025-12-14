Pamela López asegura que no tendría problema en coincidir con Christian Cueva en el escenario: “Trabajo es trabajo”
El reciente lanzamiento musical de Pamela López reavivó la posibilidad de un inesperado cruce artístico con Cueva.
- Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', vive inesperado momento durante la revelación del género de su bebé en show en vivo
- Darinka Ramírez sorprende con lujosa fiesta por el cumpleaños de su hija y le compone emotiva canción
Pamela López volvió a colocarse en el ojo público tras estrenar 'La Clandestina' junto a Paul Michael. El tema despertó interpretaciones entre seguidores, quienes lo vincularon con episodios pasados de su vida personal.
En paralelo, Christian Cueva anunció su Tour Cervecero junto a Pamela Franco, situación que alimentó la posibilidad de que ambos proyectos coincidan en alguna ciudad del país. Frente a ese escenario, la influencer decidió pronunciarse de manera directa.
TE RECOMENDAMOS
EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: 'Todo salió bien'
Pamela López habla sobre coincidir con Christian Cueva en el escenario
Durante su participación en 'El reventonazo de la Chola', la empresaria fue consultada sobre un eventual encuentro artístico con Christian Cueva y Pamela Franco. La pregunta apuntó a una posible coincidencia entre giras, considerando la actividad musical de los tres involucrados.
Ante la consulta, Pamela López respondió sin rodeos y dejó clara su postura profesional. “Hay coincidencias que uno no quisiera tener, pero si toca, hay que seguir. Trabajo es trabajo”, expresó, marcando distancia entre lo personal y lo laboral.
En el set también estuvo Paul Michael, actual pareja de López, quien respaldó públicamente esa posición. El cantante evitó mostrar incomodidad y remarcó que los compromisos artísticos no deben verse afectados por diferencias ajenas al escenario.
PUEDES VER: Pamela López lanza fuerte acusación contra el padre de Christian Cueva: 'Afanaba a mis amigas'
Chiclayo podría reunir a Pamela López y Pamela Franco en conciertos paralelos
La atención aumentó luego de conocerse que Chiclayo podría convertirse en punto de coincidencia para ambos equipos. Pamela López anunció una presentación en 'La Feria Club', mientras que Christian Cueva y Pamela Franco incluyeron la ciudad dentro de su Tour Cervecero.
Este posible cruce no pasó desapercibido en plataformas digitales. Diversos comentaristas analizaron el impacto mediático y comercial que podría generar un escenario compartido, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un encuentro directo.