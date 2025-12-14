HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López asegura que no tendría problema en coincidir con Christian Cueva en el escenario: “Trabajo es trabajo”

El reciente lanzamiento musical de Pamela López reavivó la posibilidad de un inesperado cruce artístico con Cueva.

Pamela López volvió a colocarse en el ojo público tras estrenar 'La Clandestina' junto a Paul Michael. El tema despertó interpretaciones entre seguidores, quienes lo vincularon con episodios pasados de su vida personal.

En paralelo, Christian Cueva anunció su Tour Cervecero junto a Pamela Franco, situación que alimentó la posibilidad de que ambos proyectos coincidan en alguna ciudad del país. Frente a ese escenario, la influencer decidió pronunciarse de manera directa.

Pamela López habla sobre coincidir con Christian Cueva en el escenario

Durante su participación en 'El reventonazo de la Chola', la empresaria fue consultada sobre un eventual encuentro artístico con Christian Cueva y Pamela Franco. La pregunta apuntó a una posible coincidencia entre giras, considerando la actividad musical de los tres involucrados.

Ante la consulta, Pamela López respondió sin rodeos y dejó clara su postura profesional. “Hay coincidencias que uno no quisiera tener, pero si toca, hay que seguir. Trabajo es trabajo”, expresó, marcando distancia entre lo personal y lo laboral.

En el set también estuvo Paul Michael, actual pareja de López, quien respaldó públicamente esa posición. El cantante evitó mostrar incomodidad y remarcó que los compromisos artísticos no deben verse afectados por diferencias ajenas al escenario.

Chiclayo podría reunir a Pamela López y Pamela Franco en conciertos paralelos

La atención aumentó luego de conocerse que Chiclayo podría convertirse en punto de coincidencia para ambos equipos. Pamela López anunció una presentación en 'La Feria Club', mientras que Christian Cueva y Pamela Franco incluyeron la ciudad dentro de su Tour Cervecero.

Este posible cruce no pasó desapercibido en plataformas digitales. Diversos comentaristas analizaron el impacto mediático y comercial que podría generar un escenario compartido, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un encuentro directo.

