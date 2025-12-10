Magaly Medina tiene tenso cruce con Johana Cubillas durante su programa: "Realmente una rabia"

Magaly Medina protagonizó un tenso momento con Johana Cubillas tras un video en el que se escucha a la joven preguntando insistentemente a su hijo para que decida si quería ir con su padre, Juan Ichazo. El tema salió a flote mientras la conductora entrevistaba al argentino para conocer su versión sobre las discusiones que mantiene con su expareja.

Tras referirse al contenido del material, que fue enviado por la propia ‘Nena’ al programa, la ‘Urraca’ cuestionó la actitud de Cubillas, lo que provocó que la joven interviniera durante la conversación para defenderse y acusar a Ichazo de querer “armar un show”. Su comentario encendió el cruce entre ambas.

Magaly pierde la paciencia con Johana Cubillas en pleno programa

Durante la última edición de Magaly TV La Firme, el momento tenso escaló cuando Johana intervino en plena entrevista a su expareja. Lo que comenzó como un análisis del conflicto entre ambos, se convirtió en un cruce directo entre Magaly y la hija de Teófilo Cubillas.

“Estoy viendo un video donde está tu hijo en el carro con la nana y tú diciéndole: '¿Quieres ir con tu papá? Está ahí con Macarena'. ¿Qué te va a decir el pobre niño? Ya se está yendo, déjalo que se vaya. ¿Cómo puedes ser una mamá tan insensible de poner a tu hijo en la postura de tener que elegir? El niño te mira y no sabe qué decir (...) Realmente me da una rabia. Siento que los dos son muy inmaduros. Tienen parte de culpa, pero siento que tú eres demasiado impulsiva”, comentó Medina.

Ante ello, la ‘Nena’ respondió justificando su accionar. “Por supuesto que soy impulsiva. Cómo no voy a serlo si se meten con mis hijos. Es mi forma de ser”, sostuvo.

Medina llama a la ‘Nena’ a “sanar”

Tras el cruce, Magaly le dijo a Johana que, según su perspectiva, aún no había superado sus conflictos personales y que eso la llevaba a involucrar a sus hijos en la disputa con su expareja.

“Te agarras de tus hijos, es chantaje sentimental, porque aún no puedes resolver tu situación personal con tu ex. Sana mujer. Estás agarrando a tus hijos de pretexto y los estás encaminando para lograr lo que tú quieres, fastidiar a tu expareja. Deberías de calmarte y soltar, trata tus cosas pasadas y no repitas los mismos patrones de tu vida”, señaló la ‘urraca’.

Johana Cubillas insulta a Macarena Vélez

El enfrentamiento en vivo tuvo un antecedente reciente. Johana Cubillas protagonizó un tenso momento en Surco cuando salió a reclamarle a Juan Ichazo, quien fue a ver a sus hijos acompañado de Macarena Vélez. Según dijo, su hijo se incomodó al verla, lo que desató una acalorada discusión entre ambos.

En medio del intercambio, Cubillas lanzó frases airadas hacia Vélez, lo que generó que la situación se descontrole. Minutos después, efectivos policiales llegaron para ordenar la zona y evitar que el enfrentamiento verbal continuara.