La nueva comedia peruana 'Los Patos y las Patas' se estrena en cines nacionales. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

‘Los Patos y las Patas’ ya está en los cines nacionales. Como parte de la promoción de la nueva comedia peruana, los actores y las actrices del proyecto se reunieron con sus fans el pasado sábado 20 de septiembre en San Miguel, donde compartieron una tarde de música, risas y experiencias sobre la comedia producida por Jungle Pictures.

El elenco de ‘Los Patos y las Patas’ (Óscar Beltrán, Francisca Aronsson, Anaí Padilla y Malú Menacho) llegaron a la tienda Metro de La Marina para ser parte de un animado Meet & Greet, donde grandes y chicos disfrutaron de una experiencia inolvidable junto a sus artistas favoritos.

Francisca Aronsson lamenta el poco apoyo al cine peruano



Durante el encuentro, Francisca Aronsson compartió detalles de esta divertida comedia musical y también se mostró crítica al comparar las producciones peruanas con las extranjeras. Si bien aseguró que en países como España, México y Chile se apuesta más por la calidad de sus producciones, ‘Los Patos y las Patas’ no tiene nada que envidiar.

“Algo que me gustó muchísimo de ‘Los Patos y las Patas’, que es producida por Jungle Pictures, es la calidad de producción. Por ejemplo, aquí en el Perú no solemos trabajar con cámaras Arri, que son las cámaras más top del mercado a nivel mundial para grabar series y películas. En Perú no son tan comunes de ver”, declaró Aronsson.

El encuentro en la tienda Metro de La Marina permitió a los asistentes disfrutar de una experiencia única con actores como Óscar Beltrán y Francisca Aronsson. Foto: Sandy Carrión/La República

“El que Jungle Pictures haya apostado por invertir bastante en la calidad, me hace sentar cabeza y decir que es un proyecto donde se le está poniendo de todo para que sea como es: una película preciosa”, añadió.

Más allá de la calidad, Francisca Aronsson aseguró que las producciones nacionales no suelen tener el éxito deseado porque en Perú “no hay una industria de cine, no hay una industria de series”.

“Lamentablemente, son muy pocas productoras las que tenemos y por eso es que las plataformas como Netflix o Amazon no vienen directamente a producir cosas acá porque el Gobierno no apoya tanto con el tema de los impuestos. O sea, es muy complicado grabar en Perú, mientras que en otros países sí dan esas facilidades”, dijo.

Por otro lado, Óscar Beltrán destacó el apoyo de Metro al cine peruano. “Tener empresas peruanas que se comprometan y se lancen junto con los creadores y el talento que trabaja en esta película es algo que agradecemos de corazón. Son pocas las compañías que apuestan de manera genuina por generar algo mejor para el público”, señaló el destacado actor.

