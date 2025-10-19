Francisca Aronsson impacta al lanzar polémica crítica contra tiktokers y streamers peruanos: “No les importa tanto la gente”
“No tienen tema de conversación”, expresó la actriz Francisca Aronsson, quien no se guardó nada y le dijo de todo a los influencers locales.
- Muere Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años
- Melania Urbina llora al despedirse de su hija, quien se va del Perú para vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”
Francisca Aronsson sorprendió al lanzar fuertes críticas contra los tiktokers y streamers peruanos, muchos de los cuales son sus propios compañeros. La joven actriz de 19 años, conocida popularmente como ‘La pecas’, afirmó que ellos viven una realidad distinta y que “no les importa la gente”.
Esta declaración última fue en aparente referencia a la ayuda que varios influencers llevaron a los damnificados por el incendio en San Juan de Miraflores. “Creo que no tienen tema de conversación, solo buscan la validación del público y no les importa tanto la gente de alrededor”, expresó la figura peruana a Trome.
TE RECOMENDAMOS
LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: Francisca Aronsson sorprende con sabio consejo a Zully tras su creciente popularidad en redes sociales: "Piensan que somos tontitas"
Francisca Aronsson lanza fuerte critica contra streamers y tiktokers peruanos
La actriz de la película peruana ‘Los patos y las patas’ cuestionó a los tiktokers y streamers locales de no tener tema de conversación cuando se reúnen, a pesar de que su trabajo se basa precisamente en comunicarse con el público.
“Hay horario de trabajo y cuando estamos en una reunión, estamos almorzando, hay que hablar. Pero cada uno está en su celular, metido en lo suyo. Pero no pasa nada, cada uno en su mundo, a lo que se quieran dedicar y con la mentalidad que quieran tener. No tienen tema de conversación”, declaró la creadora de contenido, quien ha participado en producciones de Netflix y Amazon prime.
PUEDES VER: Francisca Aronsson hace un llamado a apoyar el cine nacional: "Es muy complicado grabar en Perú"
Francisca Aronsson no desea tener amistad con los influencers
Francisca Aronsson compartió recientemente una reunión con la streamer Zully y, meses atrás, realizó diversas transmisiones en vivo junto a Cristorata. La química entre ambos fue tan evidente que muchos usuarios especularon sobre una posible relación sentimental.
Sin embargo, ‘la pecas’, confesó que, según su propia experiencia, el entorno de los influencers es tóxico y prefiere rodearse de otra clase de personas.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
“Más que eso, siento que es un ambiente muy tóxico, no me gusta y como actriz prefiero tener amigos reales, que te puedan aportar cosas, así como yo les puedo aportar a ellos”, contó a Trome.