Francisca Aronsson, la joven actriz, ha sorprendido luego de sincerarse y contar que nunca ha tenido pareja. Con solo 19 años, Aronsson, ha formado una carrera profesional que la ha puesto en pantallas internacionales. Precisamente, sobre su vida íntima poco se sabía.

En esa línea, estuvo en el programa de streaminjg, 'Good Time', junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerado Pe. Y al ser bromeada con un presunto acto de infidelidad, Francisca Aronsson, aclaró que nunca ha tenido pareja. "Yo nunca he tenido pareja, por eso que yo nunca he sido infiel a alguien".

Francisco Aronsson, se sinceró y precisó que, a sus 19 años de edad, nunca ha tenido una relación amorosa. "Nunca he estado con nadie". Precisamente, dentro del programa se le mencionó al streamer Cristorata, sin embargo, desmintió que haya habido algo más fuera del un 'shipeo'. "Eso fue streaming, novela, shipeo, pero nunca fue mi enamorado ni nada", aclaró.

Los conductores quedaron sorprendidos ante lo comentado por Aronsson, por lo que, la joven actriz indició que solo tiene 19 años de edad. "Tengo tanto tiempo viéndote en televisión que yo decía, no la 'Pecas' tiene 30 años de carrera artística", comentó Mario Irivarren.

¿Quién es Francisca Aronsson?

Francisca Aronsson, es una joven actriz que nació en Suecia el 12 de junio del año 2006. Precisamente, es hija de padre sueco y madre peruana. Desde muy pequeña estuvo involucrada en el ambiente artístico, siendo parte de exitosas telenovelas y series del Perú. La primera serie en la que tuvo participación fue 'Amor de madre'. También tiene experiencia en series extranjeras como 'Las Cumbres'.