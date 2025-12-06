Francisca Aronsson, la popular actriz sueco-peruana, remeció las redes sociales luego de publicar fotografías en las que aparece con una notoria “pancita de embarazo”. La joven artista de 19 años reveló en su cuenta de Instagram que esta apariencia forma parte de su nuevo personaje en una película chilena que ya comenzó a grabar.

La popular 'Pecas', quien actualmente se encuentra en Chile por el rodaje, calificó esta experiencia como un “un verdadero reto” tras mostrar las primeras imágenes del avanzado vientre artificial que utiliza para interpretar a una adolescente embarazada.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Mensaje de Francisca Aronsson. Foto: captura/Instagram

Francisca Aronsson comparte su sentir al interpretar a una mujer embarazada

Durante su publicación en Instagram, Francisca Aronsson profundizó en lo que significa asumir este rol, dejando claro que se trata de uno de los retos más grandes de su carrera. “Hace semanas que vengo construyendo este personaje… y ha sido un verdadero reto”, expresó la protagonista de 'Los patos y las patas' al compartir detalles del proceso detrás de este papel.

La 'Pecas' también aseguró que este personaje la está llevando a explorar emociones nuevas y a comprender desde otra perspectiva la complejidad de una maternidad temprana. “Nunca he estado embarazada, así que darle vida —con mi cuerpo, mis emociones y toda mi sensibilidad— a esta joven mujer que estoy interpretando en una película chilena está siendo un viaje profundo, intenso y hermoso”, señaló la actriz.

No es la primera vez que Francisca Aronsson abre su corazón respecto a los desafíos de su carrera. Meses atrás, la actriz sorprendió al contar la experiencia detrás de su primer desnudo en la serie La chica de la nieve de Netflix, al que también calificó como uno de los momentos más retadores. “Fue una de las más retadoras porque tuve que estar maquillada por cuatro horas y desnuda frente a ochenta personas”, recordó en su momento.

Usuarios en redes sociales reaccionan al ver 'embarazada' a Francisca Aronsson

La publicación inmediatamente desató reacciones entre sus seguidores, quienes inicialmente pensaron que la actriz realmente estaba esperando un bebé. “Por un momento me asusté, jajaja, éxitos, pecas!”, comentó una usuaria, a lo que la artista respondió con humor: “Jajaja prometo que el personaje no pedirá antojos… creo”.

Otro internauta escribió en la publicación de la actriz: “Aquí los que pensamos que estaba embarazada y pensando quién es el papá jajaja”, frente a lo cual Francesca Aronsson no dudó en seguir el juego: “Ni yo sé, imagínate tú”.