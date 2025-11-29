Tras dos semanas de tensiones públicas, Paco Bazán llegó a una conciliación con Melissa Linares respecto al aumento de pensión de alimentos y otros compromisos parentales a favor de su menor hija. La reunión se desarrolló en presencia de abogados y especialistas, quienes establecieron nuevos acuerdos orientados al bienestar emocional y económico de la niña.

A su salida del centro de conciliación, ambos fueron abordados por las cámaras de un conocido medio local. El conductor de 'El deportivo en otra cancha' lució tranquilo y sereno, mientras que la odontóloga se mostró seria e incómoda. Ambos brindaron breves declaraciones sobre el proceso.

Paco Bazán se pronuncia tras conciliación

En una corta entrevista para 'Arriba mi gente', Paco Bazán confirmó que las negociaciones llegaron a su fin. "Todo está bien, todo está en orden. Todo terminó", fue la escueta respuesta al ser consultado sobre el acuerdo. El exfutbolista evitó referirse al régimen de visitas.

Por su parte, la abogada de Bazán indicó que el acuerdo final respeta plenamente los derechos de la menor. "Se ha firmado un acuerdo que es en bienestar 100% de la menor, de acuerdo a sus derechos y la obligación también de su padre", señaló.

Melissa Linares da su versión tras conciliación

Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Linares, confirmó que la conciliación se concentró tras 15 días de negociaciones. Según relató, el conductor propuso ciertas condiciones durante las primeras reuniones que finalmente no prosperaron. “Presto sí, con algunas condiciones que al final no se dieron, pero ya está esto creo que conforme a más o menos lo que la niña necesita”, declaró.

Fuentes cercanas al proceso de conciliación indicaron que uno de los puntos centrales fue el aumento de la pensión de alimentos. Además, Linares buscó establecer acuerdos que garanticen que la menor tenga un padre presente en su vida. Como se recuerda, la odontóloga ha acusado a Bazán de ausentarse constantemente y de dejar plantada a su hija en más de una ocasión.