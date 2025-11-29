Paco Bazán y Melissa Linares firman conciliación luego de tensiones por la pensión de alimentos de su hija: "Todo terminó"
Paco Bazán propuso ciertas condiciones, pero finalmente no prosperaron, según contó Melissa Linares. Además, en la conciliación también se buscó establecer acuerdos relacionados con el régimen de visitas.
- Daniela Cillóniz aseguró que la familia de Paco Bazán no acepta a Susana Alvarado: “No la quieren para nada”
- Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"
Tras dos semanas de tensiones públicas, Paco Bazán llegó a una conciliación con Melissa Linares respecto al aumento de pensión de alimentos y otros compromisos parentales a favor de su menor hija. La reunión se desarrolló en presencia de abogados y especialistas, quienes establecieron nuevos acuerdos orientados al bienestar emocional y económico de la niña.
A su salida del centro de conciliación, ambos fueron abordados por las cámaras de un conocido medio local. El conductor de 'El deportivo en otra cancha' lució tranquilo y sereno, mientras que la odontóloga se mostró seria e incómoda. Ambos brindaron breves declaraciones sobre el proceso.
TE RECOMENDAMOS
CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Madre de hija de Paco Bazán, Melisa Linares confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: 'Todos mis amigos lo conocen'
Paco Bazán se pronuncia tras conciliación
En una corta entrevista para 'Arriba mi gente', Paco Bazán confirmó que las negociaciones llegaron a su fin. "Todo está bien, todo está en orden. Todo terminó", fue la escueta respuesta al ser consultado sobre el acuerdo. El exfutbolista evitó referirse al régimen de visitas.
Por su parte, la abogada de Bazán indicó que el acuerdo final respeta plenamente los derechos de la menor. "Se ha firmado un acuerdo que es en bienestar 100% de la menor, de acuerdo a sus derechos y la obligación también de su padre", señaló.
PUEDES VER: Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio | Espectáculos | La República
Melissa Linares da su versión tras conciliación
Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Linares, confirmó que la conciliación se concentró tras 15 días de negociaciones. Según relató, el conductor propuso ciertas condiciones durante las primeras reuniones que finalmente no prosperaron. “Presto sí, con algunas condiciones que al final no se dieron, pero ya está esto creo que conforme a más o menos lo que la niña necesita”, declaró.
Fuentes cercanas al proceso de conciliación indicaron que uno de los puntos centrales fue el aumento de la pensión de alimentos. Además, Linares buscó establecer acuerdos que garanticen que la menor tenga un padre presente en su vida. Como se recuerda, la odontóloga ha acusado a Bazán de ausentarse constantemente y de dejar plantada a su hija en más de una ocasión.