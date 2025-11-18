HOYSuscripcion LR Focus

Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar archivos de caso Epstein
Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar archivos de caso Epstein     
Espectáculos

Paco Bazán quedó fuera de podcast 'Ni loco ni santo' por motivos personales: "Le deseamos lo mejor"

Paco Bazán es separado del podcast de fútbol que conducía junto a Erick Delgado, tras ser señalado como un padre ausente por Melissa Linares.

Paco Bazán es separados de podcast que conducía junto a Erick Delgado. Foto / Composición: LR
Paco Bazán es separados de podcast que conducía junto a Erick Delgado. Foto / Composición: LR

Paco Bazán fue sorpresivamente separado del podcast 'Ni loco ni santo', espacio digital que compartía junto a Erick Delgado. El anunció se dio el martes 18 de noviembre a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del programa. Según la misiva, la desvinculación del conductor se debería a "motivos personales de público conocimiento", en clara referencia a la reciente denuncia pública de Melisa Linares, quien expuso al personaje televisivo como un padre ausente.

“Queremos informar a nuestra comunidad que, debido a motivos personales de público conocimiento, Francisco Bazán y el equipo de Entre Palos TV hemos decidido, de común acuerdo, dar por concluida su participación en el programa Ni Loco Ni Santo. Le deseamos la mejor de las suertes en sus próximos proyectos”, se lee en el comunicado.

PUEDES VER: Paco Bazán comparte fuerte mensaje tras confirmación de Melissa Linares sobre relación extramatrimonial: 'Aunque se burlen de mi fe'

lr.pe

Comunicado de 'Ni loco ni santo'

El podcast de futbol, que combina deporte, actualidad y un estilo marcado por el humor, explicó: “En consecuencia, el programa 'Ni Loco Ni Santo' queda temporalmente suspendido. Sin embargo, queremos aclarar que Entre Palos TV continuará con su programación habitual y en el mismo horario, trabajando en una nueva propuesta que será presentada bajo un nombre distinto".

Así mismo, informaron que el miércoles 19 de noviembre sí saldrán en vivo a las 6:50 en su horario habitual para brindar más detalles del despido de Paco Bazán del programa digital. Además, el equipo de 'Entre Palos TV' agradeció a sus seguidores por el apoyo constante.

PUEDES VER: Madre de hija de Paco Bazán, Melisa Linares confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: 'Todos mis amigos lo conocen'

lr.pe

¿Qué motivó el despido de Paco Bazán de 'Ni locos ni santos'?

Si bien el comunicado no menciona directamente que el despido de Paco Bazán se debería al señalamiento de ser padre ausente, si indica que la desvinculación responde a "motivos personales de público conocimiento", en clara referencia a los problemas mediáticos con Melissa Linares.

La madre de la última hija de Paco Bazán, Melissa Linares, señaló para 'Arriba mi gente, que, en su opinión, el conductor de 'El deportivo en otra' cancha' no ve a su hija porque no quiere. "Porque cuando alguien quiere, hasta para ir a comprarle un ‘donito’ en la esquina, un ratito”, declaró.

