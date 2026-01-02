HOYSuscripcion LR Focus

Adolfo Aguilar regresa a 'Yo soy' y bromea con despido a Franco Cabrera: "Me tocaba mandarte un gmail"

El histórico presentador reapareció en 'Yo soy 2026' y protagonizó una divertida interacción con Franco Cabrera al hacerle creer, en tono de broma, que habría sido despedido para reemplazarlo.

Adolfo Aguilar sorprendipó con su regreso a 'Yo soy'. Foto: composición LR/Lartina
Adolfo Aguilar sorprendió al público con su inesperada aparición en 'Yo soy 2026'. El histórico presentador del programa reapareció tras varios años de ausencia y provocó la reacción inmediata de los jurados Carlos Alcántara y Jely Reátegui, pero especialmente del conductor Franco Cabrera, quien simuló que había sido despedido y reemplazado.

La escena se dio durante la emisión del programa cuando Adolfo Aguilar ingresó al set, reviviendo su vínculo con el espacio que condujo desde su estreno en 2012. Su retorno marcó la primera vez que vuelve a Yo soy luego de dejar la conducción.

PUEDES VER: Fans lloran de la emoción al ver a Gabriela Villanueva, imitadora peruana de Michael Jackson, en concierto en vivo

lr.pe

Adolfo Aguilar sorprende con su ingreso a 'Yo soy' como jurado

El conductor fue presentado como invitado especial de la nueva temporada y se sumó al programa como jurado durante el proceso de casting, en el que se evalúa a los participantes que competirán en 'Yo soy 2026'. Su incorporación se dio ante la ausencia de Ricardo Morán, quien no estuvo presente en la grabación del.

Fiel a su estilo, Adolfo Aguilar aprovechó su ingreso para bromear con Franco Cabrera y simular su salida del programa. “En nombre de Latina y de toda la producción, me tocaba a mí mandarte un mail, pero por correo. Estaba ocupado (…) he estado con varios eventos, no he podido”, comentó entre risas, insinuando una supuesta renuncia del conductor.

La broma generó sorpresa en Jely Reátegui y risas en el set, mientras que Franco Cabrera respondió aclarando la situación. “Sí, las gracias a Latina, al señor Eric, de que esta noche el señor Ricardo Morán, a quien le tengo muchísimo respeto y admiración, no se ha presentado para anunciar a Adolfo Aguilar como jurado de 'Yo soy', así que me quedo, me quedo”, expresó el conductor.

PUEDES VER: Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: 'Después de mucho investigar'

lr.pe
