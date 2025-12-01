Agatha Lys, conocida vidente y astrologa, se sentó por primera vez en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' e impactó a todos los televidentes al revelar que una premonición salvó su vida en 1996. La también psicóloga contó a Beto Ortiz que un presentimiento evitó que abordara un vuelo a Arequipa, para el cual ya tenía el pasaje comprado. Según relató, la noche previa al viaje tuvo un sueño en el que se veía descendiendo de un avión totalmente destruido y con el suelo cubierto por cadáveres. “Me miraba los pies, llevaba una bata blanca y al llegar al suelo me resbalé por los cuerpos", recordó.

Al despertar, Agatha corrió a contarle el sueño a su madre, quien le recomendó no tomar el vuelo. "No viajas", le exigió su progenitora. Siguiendo su recomendación, la vidente canceló el vuelo y, horas después, se enteró de que la aeronave en la que debía viajar había sufrido un trágico accidente, estrellándose antes de llegar a su destino y nadie sobrevivió. Se trata del trágico Vuelo 251 que se estrelló rumbo a Arequipa y donde murieron más de 100 personas.

Agatha Lys revela detalles de premonición

Ante el temible sillón rojo, Agatha Lys reveló detalles de cómo predijo uno de los peores accidentes aéreos de la historia del Perú: el vuelo 251 de Faucett que se estrelló el 29 de febrero de 1996. La astróloga, que viajaba constantemente por trabajo, tenía todo listo para embarcarse, pero una noche antes del vuelo, tuvo un sueño que cambiaría su destino.

"Esa noche tengo un sueño y me veo en un lugar oscuro, parecía como una playa. Solo miraba mis pies, con una bata blanca, bajando las escalinatas de un avión. Pero cuando termino de bajar, trato de caminar y me tropiezo. Y cuando miro el piso, eran cadáveres y yo digo: 'Están todos muertos' y me despierto muy preocupada." Tras eso, le cuenta el sueño a su madre, quien le exigió no tomar el vuelo: "Si tú me quieres, si quieres a tu madre, no vayas."

¿A qué tragedia aérea se refiere Agatha Lys?

El 29 de febrero de 1996, una tragedia conmocionó al país. El vuelo 215 de Faucett Perú se estrelló contra una quebrada en Arequipa, a escasos minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón. El fatal choque del Boeing 737-222 no dejó ningún sobreviviente. En total, perdieron la vida 123 personas, entre ellas ciudadanos chilenos, argentinos, brasileños y belgas. Este hecho llevó al cierre definitivo de la aerolínea.

Según las primeras investigaciones, el accidente se produjo por la espesa niebla que cubría la 'ciudad blanca', ocultando la quebrada y dificultando la visibilidad del piloto. Poco después, se descubrió que el accidente fue causado por una falla en el altímetro, un instrumento vital para la navegación aérea. Según los medios de la época, este proporcionó una lectura errónea de la altitud del avión, indicando que este volaba a 9.500 pies cuando en realidad se encontraba a 8.644 pies.