HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones primarias del APRA: Valderrama y Velásquez disputan voto a voto
Elecciones primarias del APRA: Valderrama y Velásquez disputan voto a voto     Elecciones primarias del APRA: Valderrama y Velásquez disputan voto a voto     Elecciones primarias del APRA: Valderrama y Velásquez disputan voto a voto     
Espectáculos

Agatha Lys asegura que una premonición salvó su vida horas antes tomar un vuelo a Arequipa: "Me vi bajando de un avión destruido"

Agatha Lys reveló que un sueño premonitorio le advirtió del trágico accidente del Vuelo 251 de Faucett Perú, donde murieron todas las personas a bordo.

El 29 de febrero de 1996, una tragedia conmocionó al país. Foto / Composición: LR
El 29 de febrero de 1996, una tragedia conmocionó al país. Foto / Composición: LR

Agatha Lys, conocida vidente y astrologa, se sentó por primera vez en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' e impactó a todos los televidentes al revelar que una premonición salvó su vida en 1996. La también psicóloga contó a Beto Ortiz que un presentimiento evitó que abordara un vuelo a Arequipa, para el cual ya tenía el pasaje comprado. Según relató, la noche previa al viaje tuvo un sueño en el que se veía descendiendo de un avión totalmente destruido y con el suelo cubierto por cadáveres. “Me miraba los pies, llevaba una bata blanca y al llegar al suelo me resbalé por los cuerpos", recordó.

Al despertar, Agatha corrió a contarle el sueño a su madre, quien le recomendó no tomar el vuelo. "No viajas", le exigió su progenitora. Siguiendo su recomendación, la vidente canceló el vuelo y, horas después, se enteró de que la aeronave en la que debía viajar había sufrido un trágico accidente, estrellándose antes de llegar a su destino y nadie sobrevivió. Se trata del trágico Vuelo 251 que se estrelló rumbo a Arequipa y donde murieron más de 100 personas.

TE RECOMENDAMOS

CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: 'El valor de la verdad': Agatha Lys se retira con S/15.000 tras confesar que falla en sus predicciones

lr.pe

Agatha Lys revela detalles de premonición

Ante el temible sillón rojo, Agatha Lys reveló detalles de cómo predijo uno de los peores accidentes aéreos de la historia del Perú: el vuelo 251 de Faucett que se estrelló el 29 de febrero de 1996. La astróloga, que viajaba constantemente por trabajo, tenía todo listo para embarcarse, pero una noche antes del vuelo, tuvo un sueño que cambiaría su destino.

"Esa noche tengo un sueño y me veo en un lugar oscuro, parecía como una playa. Solo miraba mis pies, con una bata blanca, bajando las escalinatas de un avión. Pero cuando termino de bajar, trato de caminar y me tropiezo. Y cuando miro el piso, eran cadáveres y yo digo: 'Están todos muertos' y me despierto muy preocupada." Tras eso, le cuenta el sueño a su madre, quien le exigió no tomar el vuelo: "Si tú me quieres, si quieres a tu madre, no vayas."

PUEDES VER: Agatha Lys se quiebra en 'El valor de la verdad' al contar trágicos sucesos de su vida personal: 'Dormimos en la calle'

lr.pe

¿A qué tragedia aérea se refiere Agatha Lys?

El 29 de febrero de 1996, una tragedia conmocionó al país. El vuelo 215 de Faucett Perú se estrelló contra una quebrada en Arequipa, a escasos minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón. El fatal choque del Boeing 737-222 no dejó ningún sobreviviente. En total, perdieron la vida 123 personas, entre ellas ciudadanos chilenos, argentinos, brasileños y belgas. Este hecho llevó al cierre definitivo de la aerolínea.

Según las primeras investigaciones, el accidente se produjo por la espesa niebla que cubría la 'ciudad blanca', ocultando la quebrada y dificultando la visibilidad del piloto. Poco después, se descubrió que el accidente fue causado por una falla en el altímetro, un instrumento vital para la navegación aérea. Según los medios de la época, este proporcionó una lectura errónea de la altitud del avión, indicando que este volaba a 9.500 pies cuando en realidad se encontraba a 8.644 pies.

Notas relacionadas
'El valor de la verdad': Agatha Lys se retira con S/15.000 tras confesar que falla en sus predicciones

'El valor de la verdad': Agatha Lys se retira con S/15.000 tras confesar que falla en sus predicciones

LEER MÁS
Agatha Lys se quiebra en 'El valor de la verdad' al contar trágicos sucesos de su vida personal: "Dormimos en la calle"

Agatha Lys se quiebra en 'El valor de la verdad' al contar trágicos sucesos de su vida personal: "Dormimos en la calle"

LEER MÁS
Infidelidades, cárcel y rupturas: ¿qué les depara el 2025 a los personajes más mediáticos de la farándula peruana?

Infidelidades, cárcel y rupturas: ¿qué les depara el 2025 a los personajes más mediáticos de la farándula peruana?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'El valor de la verdad': Agatha Lys se retira con S/15.000 tras confesar que falla en sus predicciones

'El valor de la verdad': Agatha Lys se retira con S/15.000 tras confesar que falla en sus predicciones

LEER MÁS
Madre de Jesús Barco sorprende con mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con futbolista: “Te doy las gracias”

Madre de Jesús Barco sorprende con mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con futbolista: “Te doy las gracias”

LEER MÁS
Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

LEER MÁS
Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: "Es como si fuera un X"

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: "Es como si fuera un X"

LEER MÁS
Samantha Batallanos presume exclusivo penthouse luego de ser tildada como interesada por Álvaro Rod: "Con vista al Golf de San Isidro"

Samantha Batallanos presume exclusivo penthouse luego de ser tildada como interesada por Álvaro Rod: "Con vista al Golf de San Isidro"

LEER MÁS
Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025