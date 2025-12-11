HOYSuscripcion LR Focus

Ricardo Bonilla, el recordado 'Timoteo', brinda nuevos detalles sobre la salida de Karina Rivera del popular programa infantil: "Fue un periodo duro"

El recordado 'Timoteo' compartió un sincero y revelador mensaje en su cuenta de Instagram. Ricardo Bonilla, el actor detrás del querido dragoncito, contó los momentos de tensión que vivió junto a María Pía Copello.

Timoteo cuenta su verdad tras salida de Karina Rivera Foto: Composición LR
Timoteo cuenta su verdad tras salida de Karina Rivera Foto: Composición LR

Ricardo Bonilla, el actor detrás del traje del querido dragoncito 'Timoteo', sorprendió en redes sociales al revelar nueva información sobre la sorpresiva salida de Karina Rivera de la conducción de 'Karina y Timoteo'. Como se recuerda, la icónica animadora infantil de los 90 fue reemplazada por María Pía Copello.

Bonilla, de 56 años, se mostró sincero y confesó que, pese al paso del tiempo, carga con un sentimiento de culpa por el despido de Rivera. También contó que trabajar con una joven Copello no fue sencillo; en realidad, representó un reto debido a las diferencias de caracteres de ambos. Aunque debían trasmitir amistad y cordialidad en pantalla, fuera de cámaras la situación era distinta.

Timoteo narra cómo fue trabajar con María Pía Copello

A través de su cuenta de Instagram, Ricardo Bonilla reveló que en aquel entonces decidió guardar silencio para proteger su trabajo. "Tras la salida de Karina, aprendí cuánto puede pesar una decisión tomada desde el miedo", se lee en las primeras líneas. El relato continúa con Bonilla explicando por qué no habló en su momento: "Calle cuando debía hablar, y esa inmadurez terminó hiriendo a una de las personas que más valoraba. Necesitaba proteger mi trabajo y a mi familia, pero con el tiempo comprendí que el silencio también tiene consecuencias".

El momento cumbre llega cuando el actor revela que trabajar con la exconductora de 'Mande quién mande' trajo consigo complicaciones. "Los años que siguieron no fueron fáciles. Trabajar junto a María Pía significó convivir con tensiones constantes, diferencias de carácter y un ambiente que nunca terminó de sentirse cómodo". Bonilla aseguró que, aunque en pantalla todo parecía funcionar, fuera del foco la situación era desgastante. Fue una etapa "marcada por esfuerzos, incomodidades y el intento diario de mantener la estabilidad".

Usuarios reaccionan en redes sociales

Luego de que Ricardo Bonilla, el recordado Timoteo, expresara que no pretende culpar na nadie, sino mostrar que después de la salida de Karina Rivero las cosas no fueron "tan bonitas como parecían", muchas personas reaccionaron con mensajes de apoyo. “Este complicado periodo me enseñó, a la fuerza, el valor de la lealtad, la madurez y la importancia de cuidar los vínculos que realmente importan”, indicó.

Las y los usuarios en redes sociales dejaron mensajes como: "Sobre María Pía, créeme que muchos confirman tu versión", "Esa mujer es difícil de tratar", "Qué bonito que la amistad, después de todo, permanece", "Amamos a Karina y Timoteo", "Abrazo fuerte", "Eras joven y todos cometemos errores" y "Haces bien en contar todo".

