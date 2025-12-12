HOYSuscripcion LR Focus

Magaly aclara su situación con María Pía Copello tras lanzar su canal con Paolo Guerrero: “No soy rencorosa”

La conductora se pronunció sobre el jale de Paolo Guerrero para '+QTV', el nuevo proyecto digital de Copello, y aclaró que su amistad no se ha visto afectada pese a su conocida enemistad con el futbolista.

Medina se refirió al lanzamiento del nuevo canal de streaming de María Pía Copello. Foto: Composición LR
Medina se refirió al lanzamiento del nuevo canal de streaming de María Pía Copello. Foto: Composición LR

En la última emisión de Magaly TV, la Firme, la ‘urraca’ se tomó unos minutos para referirse al reciente lanzamiento de '+QTV,' el espacio de streaming de María Pía Copello que contará con la participación de diversas figuras mediáticas. La presencia de Paolo Guerrero fue uno de los jales que más expectativas generó en redes.

Lejos de los rumores de una supuesta “traición” por parte de su amiga, Medina aclaró que estaba al tanto de la incorporación del futbolista en el nuevo proyecto. Asimismo, recordó su conocido distanciamiento con Guerrero, pero aseguró que comprende las decisiones profesionales de Copello.

Magaly Medina celebra su aniversario con su esposo Alfredo Zambrano cantando por primera vez: "Más suerte es quererte tanto"

Magaly aclara su relación con María Pía tras presentar a Paolo Guerrero en ‘+QTV’

Tras los comentarios que circularon en redes sobre una posible tensión entre ambas conductoras, Medina explicó que conocía de antemano la presencia de Paolo Guerrero en el lanzamiento del nuevo canal de streaming de la ex animadora. Aseguró que no existe ninguna ruptura en su amistad.

“Lanzó como un fiestón su canal de YouTube llamado ‘+QTV’. Allí aparecieron figuras como Daniela Darcourt, Dafonseka, que tiene su chispa, y Paolo Guerrero. Esto ha desatado rumores y comentarios en redes sociales. (…) ‘Se acabó su amistad’, dice. María Pía Copello traiciona a Magaly Medina y anuncia como jale a Paolo Guerrero”, comentó la conductora.

Magaly Medina advierte a María Pía Copello tras jale de Paolo Guerrero a su canal de streaming: "No tiene el don de la comunicación"

Respeta las decisiones de su amiga pese a su distancia con el futbolista

La ‘urraca’ también recordó el episodio que marcó su distanciamiento con el futbolista, quien años atrás la llevó a prisión tras un proceso judicial. Sin embargo, señaló que ese pasado no interfiere en su amistad con María Pía, pues ambas entienden que el ámbito laboral sigue rumbos distintos y no compromete los asuntos personales.

“Creo que todos saben lo que significa Paolo Guerrero en mi vida. Me ganó un juicio injustamente, creo, y lo seguiré diciendo siempre. Logró lo que muchos futbolistas querían: mandarme a prisión. (…) María Pía es mi amiga, pero tiene sus negocios y yo los míos. Una de las reglas de la amistad es respetar las decisiones de la otra persona. Sabe de mi enemistad con Paolo, aunque yo no soy rencorosa, como otras figuras del fútbol que me persiguen”, declaró.

Finalmente, destacó que el nuevo proyecto de María Pía está desarrollado en equipo con su esposo, quien la ha venido apoyando. Asimismo, señaló que le parece positivo que su amiga apueste por un contenido distinto en el mundo digital.

