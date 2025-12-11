Karina Rivera y María Pía Copello, las reinas de los programas infantiles a fines de los 90 e inicio de los 2000, sorprendieron al público al aparecer juntas en el teaser de un nuevo canal de streaming. Este reencuentro, ocurrido después de 25 años, dejaría atrás la supuesta rivalidad que circuló entre ambas. El público, sobre todo quienes crecieron con ellas, siempre creyó que existía una tensión debido a que María Pía Copello reemplazó a Karina Rivera y asumió la conducción del popular programa infantil de América TV.

Como se recuerda, la histórica animadora infantil Karina Rivera fue protagonista de uno de los episodios más polémicos de la televisión peruana: su salida del programa 'Karina y Timoteo', que pasó a llamarse 'María Pía y Timoteo'. En el clip del nuevo canal de streaming de María Pía Copello aparece la autora de 'Karica y el delfín rosado', caminando hacia el set mientras suena una música de suspenso.

Karina Rivera y María Pía Copello se encuentran cara a cara

María Pía Copello sorprendió al anunciar +QTV, un nuevo programa de streaming en el que participan reconocidas figuras de la televisión y de internet, así como el futbolista Paolo Guerrero, cuya presencia fue opacada por la aparición de Karina Rivera. La llegada de la icónica animadora infantil ocurre mientras los nuevos talentos digitales conversan alrededor de una misteriosa caja roja que llama su atención debido a que desconocen su contenido. "¿Esa caja roja qué es?, se le escucha preguntar al capitán de la Selección Peruana de Fútbol.

A los pocos segundos, el ambiente cambia a uno de suspenso y, poco a poco, la cámara revela el contenido del misterioso objeto: un CD de 'Karina y Timoteo', el dúo infantil que marcó a toda una generación. En escena, se observa a una María Pía visiblemente sorprendida, incapaz de creerlo. Inmediatamente, aparece Karina Rivera diciendo: "Nunca nos dejaron juntarnos. Y ahora, después de veinticinco años, por fin nos vemos cara a cara". La escena ha sido catalogada como histórica por las y los seguidores del recordado programa.

Karina Rivera habla de su salida del programa infantil

Durante su participación en el podcast de Milagros Leiva, Karina Rivera contó detalles sobre cómo fue reemplazada en el programa infantil que condujo durante años junto al entrañable 'Timoteo', personaje interpretado por Ricardo Bonilla. "Caí al piso y me puse llorar a mares", relató. Al quedar embarazada de su segunda hija, la animadora infantil tomó un descanso para llevar una gestación tranquila y fue ella misma quien sugirió ser reemplazada temporalmente por Ana Karina Copello, y luego por María Pía, quien aceptó ocupar su lugar.

Sin embargo, tras el nacimiento de su hija, sin previo aviso, el nombre del programa fue cambiado sin consultarle. "Para mí fue un shock", expresó. “Yo di a luz a Doris, mi segunda hija, y me enteré, con mi hija en brazos recién nacida, que el programa cambió. Lo único que hice fue caer al piso, me levanté, puse a mi hija en la cuna y me puse a llorar a mares porque no podía entender lo que estaba pasando”.