Medina lamentó que el orgullo impida acuerdos entre Darinka y Jefferson por el bienestar de su hija. Foto: Composición LR

El tema Darinka Ramírez y Jefferson Farfán parece no tener fin. Magaly Medina se refirió al conflicto entre la expareja, quienes mantienen diferencias por el régimen de visitas de la hija que tienen en común. La “urraca” lamentó que las tensiones entre ambos persistan y advirtió que su falta de conciliación solo estaría afectado a la menor.

Las palabras de la conductora surgieron luego de difundirse unas imágenes del exfutbolista disfrutando de un viaje junto a sus hijos mayores y su actual pareja, Xiomy Kanashiro, mientras la influencer señalaba que Farfán no habría cumplido con las indicaciones necesarias para ver a su niña.

Magaly lamenta la falta de conciliación entre Darinka y Farfán

Durante la última emisión de Magaly TV La Firme, Medina lamentó la actitud de ambos padres, señalando que los dos se dejan llevar por el orgullo y la terquedad, lo que impide que lleguen a un entendimiento por el bienestar de su hija. Asimismo, instó a Darinka y Jefferson dejar de lado sus diferencias y pensar primero en la menor.

“Esa es la realidad de muchísimos padres y madres separados y, lamentablemente, ninguno se da cuenta de su terquedad porque no dejan de lado ese orgullo. Hablamos desde el ego y desde ahí mostramos esa pedantería, ese orgullo y decimos: no, porque tiene que ser así, de tal manera. Y no, nadie flexibiliza en el bien de otra personita que está creciendo, que trajeron al mundo y no tiene por qué carecer de afecto (…) Esto que vemos de Darinka y Farfán es algo que todos los días, seguramente, en hogares de parejas separadas se vive día a día”, señaló.

Magaly Medina y Darinka Ramírez protagonizan tenso momento en vivo

Durante el programa, la conductora conversó en vivo con la influencer, quien explicó que el exfutbolista no pudo visitar a su hija porque no coordinaron con anticipación.

“Ha solicitado la visita el viernes para el día siguiente, pero yo ya tenía algo planificado con mi hija. Le pedí que por favor sea con anticipación para organizarme”, señaló Darinka.

Tras escuchar ello, Magaly cuestionó su actitud y pidió ser más comprensiva con el exjugador de la Selección Peruana. Indicó que, a pesar de las diferencias, si él tenía la intensión de ver a su hija después de hace un mes, ella “en son de paz debía dar el primer paso”.

Finalmente, Magaly le recordó a Darinka Ramírez que las decisiones que ambos tomen deben hacerlas priorizando el bienestar de la menor.

“Tú ejerces tu poder. Con lo mal que me cae Farfán, pero si él busca la conciliación y la paz, demuéstralo. Acá importa el bien superior de la niña”, agregó.