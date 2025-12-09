Christian Cueva reveló detalles inéditos sobre lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, sobre todo tras fallar el penal importante frente a Dinamarca, durante una reciente edición del programa 'La Manada'. El mediocampista, nuevo fichaje de Juan Pablo II tras su salida de Emelec, contó que el encargado de ejecutar el penal era Jefferson Farfán. Sin embargo, al haber sido él quien recibió la falta, decidió tomar la responsabilidad.

Añadió que errar el remate lo afectó profundamente, pues no esperaba ese desenlace y, al ver el balón irse por encima del arco, lo primero que pensó fue en su familia. Aun así, dejó claro que no tuvo inconvenientes para pedirle la pelota a la ‘Foquita’, quien le respondió que adelante, que lo pateara.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre el penal fallado frente a Dinamarca?

"Jefferson iba a patear el penal. Pero sabes que pasa, a mí me hicieron el foul, siguieron la jugada y yo pedí el VAR. Era la 'Foquita' pero como me lo hicieron a mi, le dije que yo voy y me dijo cholo anda. Y así fue, nunca tuvimos problemas de nada", empezó diciendo Cueva.

Asimismo, Cueva comentó que se animó a pedir el balón porque atravesaba un momento de gran confianza y venía siendo el encargado de los penales en la selección peruana. También señaló que, justo antes de rematar, se le vinieron a la mente varios recuerdos importantes de su vida.

"Yo venía pateando el último penal de las Eliminatorias, ya lo había hecho, tenía la confianza lógicamente, pero fallé. En ese momento estaba pensando en mis viejos, mis hijos, mis abuelos, mi infancia. Lo más lindo fue que estabas en el estadio y entonar el himno", sentenció.

Christian Cueva es nuevo jugador de Juan Pablo II

El video difundido en redes sociales se viralizó de inmediato y provocó numerosas reacciones, ya que este fichaje aportará experiencia y mayor competitividad a Juan Pablo II. “Chongoyape, llegó el 10 del pueblo”, expresó 'Aladino' al descender de una lujosa camioneta.