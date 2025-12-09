HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Christian Cueva explicó por qué Jefferson Farfán no pateó el penal ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018: "Nunca tuvimos problemas"

Christian Cueva contó detalles sobre su penal fallado en el Mundial de Rusia 2018 y explicó que pidió la pelota porque se sentía seguro, ya que venía anotando desde los doce pasos en partidos anteriores.

Christian Cueva habló sobre el penal que falló en el Mundial de Rusia 2018. Foto: composición LR/La Manada/REUTERS
Christian Cueva habló sobre el penal que falló en el Mundial de Rusia 2018. Foto: composición LR/La Manada/REUTERS

Christian Cueva reveló detalles inéditos sobre lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, sobre todo tras fallar el penal importante frente a Dinamarca, durante una reciente edición del programa 'La Manada'. El mediocampista, nuevo fichaje de Juan Pablo II tras su salida de Emelec, contó que el encargado de ejecutar el penal era Jefferson Farfán. Sin embargo, al haber sido él quien recibió la falta, decidió tomar la responsabilidad.

Añadió que errar el remate lo afectó profundamente, pues no esperaba ese desenlace y, al ver el balón irse por encima del arco, lo primero que pensó fue en su familia. Aun así, dejó claro que no tuvo inconvenientes para pedirle la pelota a la ‘Foquita’, quien le respondió que adelante, que lo pateara.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

lr.pe

¿Qué dijo Christian Cueva sobre el penal fallado frente a Dinamarca?

"Jefferson iba a patear el penal. Pero sabes que pasa, a mí me hicieron el foul, siguieron la jugada y yo pedí el VAR. Era la 'Foquita' pero como me lo hicieron a mi, le dije que yo voy y me dijo cholo anda. Y así fue, nunca tuvimos problemas de nada", empezó diciendo Cueva.

Asimismo, Cueva comentó que se animó a pedir el balón porque atravesaba un momento de gran confianza y venía siendo el encargado de los penales en la selección peruana. También señaló que, justo antes de rematar, se le vinieron a la mente varios recuerdos importantes de su vida.

"Yo venía pateando el último penal de las Eliminatorias, ya lo había hecho, tenía la confianza lógicamente, pero fallé. En ese momento estaba pensando en mis viejos, mis hijos, mis abuelos, mi infancia. Lo más lindo fue que estabas en el estadio y entonar el himno", sentenció.

PUEDES VER: Mariano Closs, relator estrella de ESPN, se identificó con 'Pol Deportes': "15 años, me siento reflejado"

lr.pe

Christian Cueva es nuevo jugador de Juan Pablo II

El video difundido en redes sociales se viralizó de inmediato y provocó numerosas reacciones, ya que este fichaje aportará experiencia y mayor competitividad a Juan Pablo II. “Chongoyape, llegó el 10 del pueblo”, expresó 'Aladino' al descender de una lujosa camioneta.

Notas relacionadas
Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

LEER MÁS
Pamela Franco desata risas al hacer broma sobre embarazo con Christian Cueva: “Se viene un hijo”

Pamela Franco desata risas al hacer broma sobre embarazo con Christian Cueva: “Se viene un hijo”

LEER MÁS
Christian Cueva no descartó la posibilidad de convertirse en padre con Pamela Franco: "Tenemos experiencia"

Christian Cueva no descartó la posibilidad de convertirse en padre con Pamela Franco: "Tenemos experiencia"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Mariano Closs, relator estrella de ESPN, se identificó con 'Pol Deportes': "15 años, me siento reflejado"

Mariano Closs, relator estrella de ESPN, se identificó con 'Pol Deportes': "15 años, me siento reflejado"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Pablo Ceppelini lanza picante comentario sobre Universitario: "Se habla más de Alianza Lima que del tricampeonato"

Pablo Ceppelini lanza picante comentario sobre Universitario: "Se habla más de Alianza Lima que del tricampeonato"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Deportes

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Alianza Lima y los complicados rivales que podría enfrentar en la Fase 1 de la Copa Libertadores tras ser Perú 4

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025