Christian Cueva explicó por qué Jefferson Farfán no pateó el penal ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018: "Nunca tuvimos problemas"
Christian Cueva contó detalles sobre su penal fallado en el Mundial de Rusia 2018 y explicó que pidió la pelota porque se sentía seguro, ya que venía anotando desde los doce pasos en partidos anteriores.
- ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Vóley 2025?
- Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores
Christian Cueva reveló detalles inéditos sobre lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, sobre todo tras fallar el penal importante frente a Dinamarca, durante una reciente edición del programa 'La Manada'. El mediocampista, nuevo fichaje de Juan Pablo II tras su salida de Emelec, contó que el encargado de ejecutar el penal era Jefferson Farfán. Sin embargo, al haber sido él quien recibió la falta, decidió tomar la responsabilidad.
Añadió que errar el remate lo afectó profundamente, pues no esperaba ese desenlace y, al ver el balón irse por encima del arco, lo primero que pensó fue en su familia. Aun así, dejó claro que no tuvo inconvenientes para pedirle la pelota a la ‘Foquita’, quien le respondió que adelante, que lo pateara.
PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”
¿Qué dijo Christian Cueva sobre el penal fallado frente a Dinamarca?
"Jefferson iba a patear el penal. Pero sabes que pasa, a mí me hicieron el foul, siguieron la jugada y yo pedí el VAR. Era la 'Foquita' pero como me lo hicieron a mi, le dije que yo voy y me dijo cholo anda. Y así fue, nunca tuvimos problemas de nada", empezó diciendo Cueva.
Asimismo, Cueva comentó que se animó a pedir el balón porque atravesaba un momento de gran confianza y venía siendo el encargado de los penales en la selección peruana. También señaló que, justo antes de rematar, se le vinieron a la mente varios recuerdos importantes de su vida.
"Yo venía pateando el último penal de las Eliminatorias, ya lo había hecho, tenía la confianza lógicamente, pero fallé. En ese momento estaba pensando en mis viejos, mis hijos, mis abuelos, mi infancia. Lo más lindo fue que estabas en el estadio y entonar el himno", sentenció.
PUEDES VER: Mariano Closs, relator estrella de ESPN, se identificó con 'Pol Deportes': "15 años, me siento reflejado"
Christian Cueva es nuevo jugador de Juan Pablo II
El video difundido en redes sociales se viralizó de inmediato y provocó numerosas reacciones, ya que este fichaje aportará experiencia y mayor competitividad a Juan Pablo II. “Chongoyape, llegó el 10 del pueblo”, expresó 'Aladino' al descender de una lujosa camioneta.