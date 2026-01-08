Gino Arévalo es una de las figuras más reconocidas del humor peruano de la década del 2000. | Foto: composición LR/Instagram/ginoarevalo79

Tras el final de 'Humor recargado', programa que marcó su regreso a la televisión en 2025 luego de superar una larga batalla personal, Gino Arévalo sorprende al confesar que está en la búsqueda de un nuevo trabajo en la comicidad. La revelación se dio durante una reciente entrevista, en la que el cómico también manifestó que este podría ser su último año en el ámbito, pues aspira a terminar su carrera de Derecho en 2026 para alcanzar un sueño mayor.

Según compartió Arévalo, exfigura de recordados shows como 'Recargados de risa', su meta personal es tener su negocio, por lo que piensa lanzar su propio bufete jurídico después de completar sus estudios superiores.

Gino Arévalo busca trabajo en la comedia

En la entrevista, Gino Arévalo reveló que, en su búsqueda de empleo, llegó a conversar con Ernesto Pimentel con el propósito de ingresar a 'El reventonazo de La Chola'; sin embargo, no obtuvo una respuesta a su solicitud. "Hablé con Ernesto Pimentel para ver si me podía incluir en su elenco, pero aún no me ha dicho nada", manifestó.

A pesar de esa situación, el cómico, quien se hizo conocido por su personaje de 'La Tocachera' en el emblemático programa 'Recargados de risa', se mantiene enfocado en conseguir trabajo en el humor, por lo que no duda en recurrir próximamente a Alfredo Benavides, quien liderará su propio espacio en ATV tras el paso de su hermano Jorge Benavides a Panamericana TV. "No me da vergüenza tocar puertas, así que hablaré con Alfredo porque sé que tendrá su programa en ATV", agregó.

"Quiero hacer mi propio estudio": Gino Arévalo sobre sus planes de retirarse de la comicidad

En esa línea, Gino Arévalo contempla su retiro de la comedia este 2026, pues planea enfocarse próximamente en alcanzar su meta más grande vinculada al Derecho. "Podría ser mi último año en la comicidad porque mi prioridad es acabar mi carrera este año y quiero hacer mi propio estudio jurídico. Deseo ser trabajador de mi mismo negocio, ese es mi sueño por cumplir", declaró.

En plena pandemia, luego de que su empresa de comida fracasara, Arévalo comenzó su educación superior mientras se desempeñaba en oficios como el servicio de taxi. Sin embargo, poco después se separó de su esposa tras 16 años de matrimonio debido a una infidelidad de él y comenzó una larga batalla personal.

En ese contexto, tuvo que luchar contra hábitos autodestructivos y la depresión, hasta que pudo salir adelante y en 2025 regresó a la televisión como uno de los jales de 'Humor recargado' de Panamericana TV, programa que anunció su fin meses después, a inicios de diciembre. Junto a él, volvió a la pantalla tras superar el cáncer Oscar Gayoso, quien se alejó de la esfera pública durante más de 10 años.