Pol Deportes sorprende a 'La Cobra' con pedido inesperado durante una entrevista: “Quiero conocer al mejor jugador del mundo”

El joven peruano llamó la atención durante la transmisión del streamer argentino al expresar su deseo de conocer a Lionel Messi, jugador al que dijo admirar.

El joven conversó en vivo con el streamer argentino en la plataforma Kick. Foto: Composición LR
El joven conversó en vivo con el streamer argentino en la plataforma Kick. Foto: Composición LR

Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, participó en una entrevista virtual desde Madrid en la cuenta de Kick del streamer ‘La Cobra’. La conversación se dio mientras el joven narrador afinaba detalles para su debut narrando un partido de la Champions League, en medio de la expectativa de sus seguidores.

Durante la charla, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, se tocaron temas ligados a su pasión por los relatos deportivos, sus objetivos y el impacto que ha tenido su contenido a nivel mundial.

Pol Deportes pide ayuda a ‘La Cobra’ para conocer “al mejor del mundo”

Fue en uno de esos momentos cuando el peruano decidió lanzar un inesperado deseo. Sin rodeos y mostrándose alegre, se dirigió a ‘La Cobra’ y dejó una frase que uno de los más comentados durante el stream: “Cobri, hermano, quiero que me cumplas un sueño. Quiero conocer al mejor jugador del mundo y yo sé que tú sabes quién es”, expresó Pol Deportes.

El creador argentino sonrió al escucharlo y no tardó en responder, dejando abierta la posibilidad de cumplirle su sueño. “De casualidad en el fondo de mi stream se ve a ese jugador? (…) ¿O sea, Pol Deportes quiere conocer a Lionel Messi? Yo creo que puede darse”, dijo, entre risas y asombro por el pedido del joven.

Rápidamente las redes sociales hicieron viral el fragmento, pues el joven narrador peruano reafirmó su admiración por el ‘10’ de la Selección Argentina.

Dio detalles sobre su narración de la final de la Libertadores desde el cerro

Por otro lado, el joven peruano recordó cómo surgió la idea de relatar la final de la Copa Libertadores desde lo alto de un cerro, historia que marcó un antes y un después en su carrera. “Vine de Andahuaylas con una ilusión. Llamar la atención de los canales peruanos y venir a cubrir la previa del partido a las afueras”, comentó. Sin embargo, explicó que no pudo concretar su objetivo porque la zona tenía restricciones y la policía le impidió instalarse.

Frente a ese obstáculo, reveló que estuvo a punto de retirarse, pero una alternativa inesperada lo cambió todo. “Mi hermano tuvo una gran idea porque tenía un amigo que tenía una pollería y le llamó para que nos pueda prestar su televisión para que yo pueda narrar”, relató. Ya en el local, el dueño les comentó que desde un cerro cercano se veía el estadio, así que decidieron arriesgarse. “Empezamos a subir cerro arriba y llegamos en 40 minutos casi terminando el primer tiempo”, recordó ‘Pol’.

