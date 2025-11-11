El influencer Valentino Palacios se compró una cartera Louis Vuitton, pero al abrir se llevó una sorpresa. | Foto: Composición LR/TikTok.

Valentino Palacios, reconocido influencer de TikTok, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que mostraba una lujosa cartera de la marca Louis Vuitton. Acompañado de su querida abuela, conocida como ‘La Candela’, el creador de contenido realizó un unboxing para presentar su nuevo accesorio.

Sin embargo, las divertidas quejas de su abuela por el alto costo del artículo no pasaron desapercibidas. A pesar de ello, Valentino se mostró entusiasmado con su compra, aunque al abrir la cartera descubrió una inesperada sorpresa que dejó a ambos totalmente sorprendidos.

"Una siempre tiene que darse sus gustitos de vez en cuando, me la paso trabajando duro para darme mis gustos", comentó. Pero, al abrir la caja donde viene su cartera, Louis Vuitton quedó atónito debido al tamaño que esta tenía. "¿Para esa pulga de cartera?", comentó su abuela.

Valentino presume cartera Louis Vuitton, pero el tamaño lo sorprendió

"Mami, me han estafado", comentó decepcionado el tiktoker Valentino Palacios al abrir la cartera que había comprado con tanta ilusión. Entre risas, su abuela no pudo evitar bromear y le dijo: “¿Esa es una, mini, mini cartera?”, expresión que provocó carcajadas entre ambos.

Fiel a su característico sentido del humor, Valentino continuó diciendo: "Mami, me han metido la rata porque acá no entra ni mi fono", mostrando su sorpresa ante el diminuto tamaño del accesorio que creyó ser un lujoso modelo de Louis Vuitton. Aunque, al finalizar el video de TikTok en su cuenta oficial, Valentino comentó que a pesar del diminuto tamaño de su cartera, le gusta. "Pero, igual me gusta".

¿Quién es Valentino Palacios?

Valentino Palacios es un joven creador de contenido peruano que ha conquistado las redes sociales, especialmente TikTok, gracias a su carisma, humor y estilo natural frente a la cámara. Su popularidad creció rápidamente por su manera auténtica de expresarse y, sobre todo, por su ya famosa frase "Oye, ¿qué tienes?", que se ha vuelto parte de su sello personal.

Nacido el 17 de mayo de 2005, Valentino llamó la atención al celebrar su cumpleaños número 20 rodeado de familiares, amigos y seguidores que lo acompañan en cada una de sus ocurrencias, consolidándose como una de las personalidades digitales más queridas del Perú.