Macarena Vélez presenta pruebas de que Johana Cubillas le habría sido infiel a Juan Ichazo: "Me engañó"

La exchica presentó audios y capturas que, según afirma, demostrarían la existencia de una presunta infidelidad de Johana Cubillas contra el padre de sus dos hijos.

Macarena Vélez niega infidelidad de Juan Ichazo a Nena Cubillas. Foto: composición LR/difusión
Macarena Vélez niega infidelidad de Juan Ichazo a Nena Cubillas. Foto: composición LR/difusión

Luego de que Johana Cubillas acusara públicamente a Juan Ichazo de haberle sido infiel con Macarena Vélez, la exchica reality decidió salir al frente en el programa 'América hoy' para demostrar que la situación habría sido al revés.

“Me ha sacado la vuelta, me fue infiel”, se escucha decir al argentino en el mensaje que Macarena vélez expuso ante cámaras. Además, ambos mostraron capturas que revelarían la actividad de la Nena Cubillas en una aplicación de citas mientras, supuestamente, aún seguía con Juan Ichazo.

PUEDES VER: 'Nena' Cubillas se disculpa con Macarena Vélez por hablar de su físico, pero intentó justificarse: 'Me desconozco'

lr.pe

Macarena Vélez muestra pruebas de supuesta infidelidad de Nena Cubillas

Durante su visita a 'América hoy', la exintegrante de 'Esto es guerra' reveló que Juan Ichazo envió un audio en el que afirma que su relación con la hija de Teófilo Cubillas había terminado antes de iniciar un romance con Macarena Vélez.

Asimismo, Macarena Vélez mostró una captura del perfil de Johana Cubillas en la aplicación de citas Bumble, registrada el 28 de enero, fecha en la que, según Juan Ichazo, aún eran pareja. “Si yo estaba con ella hasta febrero, ¿qué hacía en Bumble el 28 de enero? Por favor, me ha sacado la vuelta, me fue infiel”, se escucha decir al argentino en el audio que fue reproducido en el programa.

“Santo Cristo, porque yo te conocí a vos en febrero, Macarena. ¿Cómo puede ser? Me engañó. Me puso los cuernos. Mirá, estaba en Bumble”, agregó Juan Ichazo.

PUEDES VER: Macarena Vélez anhela casarse con Juan Ichazo, pero espera a que se divorcie de la 'Nena' Cubillas: 'Sueño con ser mamá'

lr.pe

¿Qué dijo Johana Cubillas sobre la supuesta infidelidad de Juan Ichazo?

Johana Cubillas señaló que la infidelidad por parte de Juan Ichazo sí ocurrió y afirmó que, mientras él ya mantenía contacto con Macarena Vélez, aún convivía con ella en su hogar. Según las declaraciones que brindó a 'América hoy', el proceso de divorcio avanzará por la vía legal debido a la gravedad del caso. “El divorcio se verá por otras causas. ¿Por adulterio? Adulterio hubo. Juan vive en mi casa hasta el 12 o 13 de febrero porque el 14 nos vamos a Argentina. Él ya estaba con Macarena desde los primeros días de febrero. Adulterio hubo de todas maneras”, afirmó.

Además, la Nena Cubillas añadió que Juan Ichazo no solo seguía viviendo en su casa, sino que su propia madre fue testigo de ello, pues incluso atendió al argentino cuando se encontraba indispuesto. “Mi mamá le estaba preparando una sopa de pollo porque él se sentía mal (…) Me entero de que era porque había salido un día antes con esta chica (Macarena)”, afirmó.

'Nena' Cubillas se disculpa con Macarena Vélez por hablar de su físico, pero intentó justificarse: "Me desconozco"

'Nena' Cubillas se disculpa con Macarena Vélez por hablar de su físico, pero intentó justificarse: "Me desconozco"

Johana Cubillas es captada insultando a Macarena Vélez por hacer llorar a su hijo mayor: "Le complicas la vida a los chicos"

Johana Cubillas es captada insultando a Macarena Vélez por hacer llorar a su hijo mayor: “Le complicas la vida a los chicos”

Macarena Vélez anhela casarse con Juan Ichazo, pero espera a que se divorcie de la 'Nena' Cubillas: "Sueño con ser mamá"

Macarena Vélez anhela casarse con Juan Ichazo, pero espera a que se divorcie de la 'Nena' Cubillas: "Sueño con ser mamá"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: "Es difícil decirle adiós"

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: "Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija"

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: "Próximo destino"

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: "Me tome unos días para pensarlo"

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: "Estoy chiquita"

