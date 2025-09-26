La 'Nena' acusó a Juan Ichazo de no ser responsable con la manutención para sus hijos. Foto: Composición LR/América Hoy

Johana Cubillas salió al frente y cuestionó el reciente viaje a Argentina de su expareja Juan Ichazo junto a Macarena Vélez. La influencer acusó al argentino de incumplir con la pensión y darle el mínimo de dinero para los dos hijos que tienen, a pesar de los constantes viajes y lujos con la ex chica reality.

"Nosotros estuvimos en Argentina también, pasó muy poco tiempo con los chicos. Pensé que iba a sacar mucho más a mis hijos como todo el día sale a todos lados a comer, a viajar, pensé que con mis hijos iba a ser igual, pero la verdad que cero", señaló la 'Nena' para el programa 'América Hoy', aprovechando para cuestionar también el tiempo de calidad que Ichazo le brinda a los niños.

Johana Cubillas critica a Juan Ichazo por no cumplir con sus hijos

Según contó, existe por parte del argentino una falta de compromiso con la manutención para los pequeños, además de que ha tenido que insistirle cada mes para que cumpla con su responsabilidad. Cubillas aseguró que la pensión que le da es mínima y difiere con lo que aparentemente gasta en vacaciones y ropa junto a Macarena. "Si tiene tanta plata solo espero que aporte más para mis hijos porque me está dando lo mínimo, pues supuestamente no tenía plata, no tenía trabajo", comentó.

Además, la modelo peruana hizo una fuerte confesión al señalar que el último mes fue su suegra quien se encargó de pasarle la pensión alimentaria. "La pensión me la tuvo que dar la mamá. Todos los meses es todo un escándalo para que me pase la plata. A mí me indigna esta situación de tener que estar atrás para que cumpla con mis hijos (...) Se había tirado plata en comprar ropa para la nieve, pero tenía para sus hijos", aseguró Jhoana.

Johana Cubillas le envía mensaje a Macarena Vélez

La modelo peruana continuó haciendo su descargo y aprovechó para dirigirle unas cuantas palabras a Macarena Vélez al cuestionar su postura dentro de la relación de Ichazo con sus hijos. Según Cubillas, Macarena no es alguien que incentive el acercamiento de su expareja con sus pequeños, asimismo, indicó que ambos serían indiferentes a la situación.

"Si estás con alguien que tiene hijos y puedes aportar a que esté más tiempo con ellos, eso haría una mujer que realmente al hombre con hijos. (...) Pensé en su momento que sí tenía una buena relación con ella, como Juan la había metido como sea, pero la realidad es que no, siguen haciendo su vida como si mis hijos no existieran", sostuvo la influencer.

