A través de un extenso comunicado, Johana Cubillas ofreció disculpas públicas a Macarena Vélez, actual pareja del padre de sus hijos, Juan Ichazo, por los comentarios desafortunados que realizó sobre su aspecto físico. Tras la ola de comentarios que recibió en redes sociales, la 'Nena' aseguró que tiene "clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos".

Como se recuerda, la hija del 'Nene' Cubillas protagonizó un enfrentamiento contra su expareja en el distrito de Surco. Según señaló, el argentino sabía de antemano cómo reaccionaría su hijo al encontrarse con Macarena Vélez. En el video que circuló en redes, se le escucha decir frases como: "¿Qué cree la boba esta?", entre otros insultos dirigidos al físico de la exchica reality.

Comunicado de Johana 'Nena' Cubillas

'Nena' Cubillas pide disculpas a Macarena Vélez

Al inicio del comunicado, la 'Nena' Cubillas se mostró arrepentida; sin embargo, en las siguientes líneas intentó justificar su accionar. "Pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios sabe qué finalidad, claramente me desconozco y sacan lo peor de mi", escribió.

El mensaje continuó con la frase: "Quería dejar claro por qué 10 segundos de rabia no me definen como persona, menos cuando lo que hacía era defender a las dos personas más importantes y que más amo en la vida", concluyó.

¿Qué pasó entre la 'Nena' Cubillas y Macarena Vélez?

Macarena Velé envió un video a 'Magaly TV, la firme', en el que se escucha a la 'Nena' Cubillas insultarla y emplear calificativos denigrantes. Tras este incidente, Juan Ichazo arremetió contra su expareja y expresó que podía tolerar comentarios hacia él, pero no iba a permitir que se agravie a su novia.

Por su parte, Johana Cubillas afirmó en una trasmisión que actuó como "una mamá leona", aunque reconoció que su comportamiento no fue el más adecuado. En su última publicación, escribió: "Ni tiempo de ponerse mal cuando tengo a este par de superhéroes al lado. Mamá siempre va a estar para ustedes, contra todo y todos".