Johana Cubillas es captada insultando a Macarena Vélez por hacer llorar a su hijo mayor: “Le complicas la vida a los chicos”

Johana Cubillas protagonizó polémicas imágenes al ser captada insultando a Macarena Vélez por hacer llorar a su hijo mayor, de cinco años. Todo ocurrió cuando Juan Ichazo, exesposo de Cubillas, llegó al domicilio para recoger al menor y llevarlo, por primera vez, a sus clases de jiujitsu. Sin embargo, lo hizo en compañía de la exchica reality.

Esto provocó que el pequeño, según declaraciones de Cubillas, llorara desesperadamente al ver en persona a Vélez, pues, al ser muy tímido, no le gusta que personas ajenas a su entorno familiar lo vean practicando deporte.

Johana Cubillas insulta a Macarena Vélez y llega la policía

El incidente generó que Johana Cubillas saliera de su departamento en Surco para confrontar a Juan Ichazo, pues, según afirmó, él sabía que su hijo reaccionaría de esa manera al ver a Macarena Vélez. Además, lo acusó de intentar imponer la presencia de la exchica reality en la rutina de los menores.

Sin embargo, la popular ‘Nena’ estalló cuando se dio cuenta de que Macarena estaba grabando a sus dos hijos, por lo que empezó a insultarla. “¿Qué cree la boba esta? Hay que ser burra, le complicas la vida a los chicos, date cuenta: burra, bestia”, gritaba Cubillas, mientras Ichazo intentaba calmarla y le pedía que no hablara así delante de los menores. Ella le respondió tajante. “Entonces no la traigas cuando te toca ir por primera vez a ver a tus hijos”.

Tras la pelea, la policía llegó para poner orden y evitar que las cosas se tornen más intensas. De inmediato y por recomendación de su abogado, Johana Cubillas se digirió a la comisaria para solicitar medidas de protección para ella y sus hijos. No obstante, se sorprendió al encontrar también a Juan Ichazo en el lugar.

“Llego a la comisaría, él ya estaba. Estaba presentando un acta de contestación de visita a mis hijos (...) Ya presenté una orden de alejamiento. Solo quiero que cumpla con pasarme económicamente”, señaló la exmodelo a las cámaras de Magaly Medina.

Juan Ichazo arremete contra su ex Johana Cubillas

Recientemente, Juan Ichazo realizó una transmisión en vivo en Tiktok y descargó su molestia contra la madre de sus hijos, Johana Cubillas, tras los insultos que ella le lanzó contra Macarena Vélez, su actual pareja.

“A mí díganme lo que quieran, a mí qué me importa lo que diga la gente est***. Si voy a buscar a mis hijos y una señora le dice a Macarena “bruta”, “burra”, ¿qué relación pueden tener mis hijos con ella?”, afirmó muy incómodo.