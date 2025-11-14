La relación entre Macarena Vélez y Juan Ichazo avanza con fuerza. A punto de cumplir ocho meses juntos, la modelo peruana manifestó su firme intención de casarse con el argentino, aunque reveló que aún esperan un trámite pendiente: el divorcio de Ichazo con Johana ‘Nena’ Cubillas, hija del exfutbolista mundialista, Teófilo Cubillas.

Durante una entrevista con el programa 'América espectáculos', la exchica reality compartió detalles sobre su situación sentimental actual y los planes que tiene con su pareja. Aunque la historia de amor entre Macarena Vélez y Juan Ichazo es relativamente reciente, ambos se muestran seguros de querer dar el siguiente paso.

Macarena Vélez espera casarse con Juan Ichazo

“En unas semanitas ya cumplimos los ocho meses, muy contentos”, comentó Macarena Vélez, dejando ver la estabilidad de su romance con el argentino. De inmediato, Juan Ichazo bromeó con una afirmación que captó la atención: “A los ocho nos casamos”, en alusión al aniversario de su relación.

Sin embargo, los planes de boda aún dependen de una situación legal. Vélez explicó que Ichazo sigue casado con Johana Cubillas, conocida mediáticamente como la ‘Nena’ Cubillas, y que están a la espera de que ese vínculo se disuelva formalmente. “Espero que el próximo año al fin pueda divorciarse, para que nosotros podamos casarnos”, expresó el argentino, que tuvo un fugaz paso por 'Esto es guerra'

La modelo aclaró que no hay obstáculos por parte de su pareja para avanzar con el proceso: “El divorcio es rapidísimo, si ambos quieren, ya está. Juan quiere, así que ya está”. De esa manera, dejó en claro que su relación avanza de manera firme y que solo esperan que los trámites se concreten para dar el siguiente paso.

Macarena Vélez confiesa su deseo de ser madre

Más allá del matrimonio, Macarena Vélez reveló un deseo personal que viene madurando con el tiempo: convertirse en madre. Aunque señaló que no es un plan inmediato, no ocultó su ilusión por formar una familia junto a Juan Ichazo. “Pronto no, pero sí sueño con ser mamá totalmente. Él lo tiene clarísimo, él también ya lo sabe. Si sigue conmigo es porque ya lo sabe”, aseguró entre risas.

La exchica reality, conocida por su participación en programas como 'Combate' y 'Esto es guerra', explicó que están construyendo la relación paso a paso. “Estamos poco a poco, paso a paso, siempre practicando”, añadió con humor, fiel a su estilo.