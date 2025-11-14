HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     
Espectáculos

Macarena Vélez anhela casarse con Juan Ichazo, pero espera a que se divorcie de la 'Nena' Cubillas: "Sueño con ser mamá"

La modelo y exchica reality Macarena Vélez reveló que tiene planes de boda con Juan Ichazo, pero aún aguarda que se concrete su divorcio con Johana Cubillas, conocida como la ‘Nena’. También confesó su ilusión de formar una familia.

Macarena Vélez más enamorada que nunca de Juan Ichazo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Macarena Vélez más enamorada que nunca de Juan Ichazo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La relación entre Macarena Vélez y Juan Ichazo avanza con fuerza. A punto de cumplir ocho meses juntos, la modelo peruana manifestó su firme intención de casarse con el argentino, aunque reveló que aún esperan un trámite pendiente: el divorcio de Ichazo con Johana ‘Nena’ Cubillas, hija del exfutbolista mundialista, Teófilo Cubillas.

Durante una entrevista con el programa 'América espectáculos', la exchica reality compartió detalles sobre su situación sentimental actual y los planes que tiene con su pareja. Aunque la historia de amor entre Macarena Vélez y Juan Ichazo es relativamente reciente, ambos se muestran seguros de querer dar el siguiente paso.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: Johana Cubillas se quiebra y confiesa que Juan Ichazo arruinó un gran sueño de sus hijos: 'No puede ser tan mal padre'

lr.pe

Macarena Vélez espera casarse con Juan Ichazo

“En unas semanitas ya cumplimos los ocho meses, muy contentos”, comentó Macarena Vélez, dejando ver la estabilidad de su romance con el argentino. De inmediato, Juan Ichazo bromeó con una afirmación que captó la atención: “A los ocho nos casamos”, en alusión al aniversario de su relación.

Sin embargo, los planes de boda aún dependen de una situación legal. Vélez explicó que Ichazo sigue casado con Johana Cubillas, conocida mediáticamente como la ‘Nena’ Cubillas, y que están a la espera de que ese vínculo se disuelva formalmente. “Espero que el próximo año al fin pueda divorciarse, para que nosotros podamos casarnos”, expresó el argentino, que tuvo un fugaz paso por 'Esto es guerra'

La modelo aclaró que no hay obstáculos por parte de su pareja para avanzar con el proceso: “El divorcio es rapidísimo, si ambos quieren, ya está. Juan quiere, así que ya está”. De esa manera, dejó en claro que su relación avanza de manera firme y que solo esperan que los trámites se concreten para dar el siguiente paso.

PUEDES VER: Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

lr.pe

Macarena Vélez confiesa su deseo de ser madre

Más allá del matrimonio, Macarena Vélez reveló un deseo personal que viene madurando con el tiempo: convertirse en madre. Aunque señaló que no es un plan inmediato, no ocultó su ilusión por formar una familia junto a Juan Ichazo. “Pronto no, pero sí sueño con ser mamá totalmente. Él lo tiene clarísimo, él también ya lo sabe. Si sigue conmigo es porque ya lo sabe”, aseguró entre risas.

La exchica reality, conocida por su participación en programas como 'Combate' y 'Esto es guerra', explicó que están construyendo la relación paso a paso. “Estamos poco a poco, paso a paso, siempre practicando”, añadió con humor, fiel a su estilo.

Notas relacionadas
Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, le responde a Macarena Vélez tras asegurar que se metió en su relación: "Me da risa"

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, le responde a Macarena Vélez tras asegurar que se metió en su relación: "Me da risa"

LEER MÁS
Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

LEER MÁS
Johana Cubillas se quiebra y confiesa que Juan Ichazo arruinó un gran sueño de sus hijos: "No puede ser tan mal padre"

Johana Cubillas se quiebra y confiesa que Juan Ichazo arruinó un gran sueño de sus hijos: "No puede ser tan mal padre"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

LEER MÁS
Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

LEER MÁS
George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

LEER MÁS
Karla Tarazona demanda nuevamente a Leonard León y pide aumento de pensión: afirma que sus hijos solo reciben S/500

Karla Tarazona demanda nuevamente a Leonard León y pide aumento de pensión: afirma que sus hijos solo reciben S/500

LEER MÁS
Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025