Terremoto de magnitud 6,7 sacude Japón
Asesinan al payaso Royer Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki'
Hugo García tiene curiosa reacción al reencontrarse con su ex Alessia Rovegno en evento de Carolina Herrera

Alessia Rovegno y Hugo García coincidieron en un evento de Carolina Herrera en Lima, donde él exchico reality llamó la atención por su reacción durante las fotos grupales.

Hugo García y Alessia Rovegno en un evento publico por primera vez. Foto: composición LR/difusión
Hugo García y Alessia Rovegno en un evento publico por primera vez. Foto: composición LR/difusión

La presencia de Hugo García y Alessia Rovegno no pasó desapercibida durante un reciente evento navideño de la marca Carolina Herrera realizado en un conocido centro comercial de Lima. Ambos asistieron como embajadores y, aunque compartieron el mismo espacio, la reacción del exchico reality llamó la atención de los usuarios en redes sociales por los gestos que mostró durante las fotos grupales.

Pese a coincidir en el mismo evento y pertenecer a la misma campaña de Carolina Herrera, el exnovio de la exMiss Perú evitó cualquier cercanía. El reencuentro ocurrió antes de que Alessia Rovegno fuera ampayada besándose con Álvaro Villacorta.

PUEDES VER: Hugo García e Isabella Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa cómo la enamoró: 'Lo que se ve no se pregunta'

Hugo García y su reacción al reencontrarse con Alessia Rovegno

Durante la actividad, a la que también asistieron figuras como Natalie Vértiz, Alondra García Miró, Ivana Yturbe y Ale Venturo, las cámaras registraron la forma en la que ambos evitaron colocarse uno al lado del otro al momento de las fotos grupales. Alessia Rovegnose se ubicó ubicarse en uno de los extremos, mientras que Hugo García posó junto a Alondra García Miró, lo cual evitó cualquier cercanía directa entre ellos.

Las imágenes difundidas por cuentas como @ohlux__magazin en TikTok y el portal de farándula Instarándula en Instagram muestran a los dos exnovios sonriendo ante las cámaras, pero sin interactuar entre sí. Esta peculiar reacción por parte de Hugo García —quien actualmente mantiene una relación con la modelo venezolana Isabella Ladera— llamó por la sonrisa nerviosa que el exchico reality mostró y que los usuarios identificaron de inmediato.

PUEDES VER: Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: 'Es difícil decirle adiós'

Alessia Rovegno tendría una nueva relación amorosa con joven empresario

‘Amor y fuego’ difundió las imágenes en las que Alessia Rovegno aparece besándose con el joven empresario Álvaro Villacorta. Según el programa, la modelo habría iniciado un romance con él, luego de ser captada en la entrada de su condominio compartiendo muestras de afecto.

Las cámaras registraron el momento exacto en que Villacorta llega en su camioneta Porsche y Alessia sale a recibirlo, incluso sin zapatos, evidenciando su emoción. Ambos se saludaron con un beso, un abrazo y gestos cariñosos que dejaron en evidencia la cercanía entre ellos.

